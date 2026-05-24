Comisarios de Hinava abren averiguación administrativa a jinete y entrenador

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El Hipódromo Nacional de Valencia llevó a cabo su décima tercera reunión de la temporada este sábado 23 de mayo, con una cartelera de ocho competencias, cuyo evento central fue el Clásico Jockey Club de Valencia.

El jinete Fernando José García y el entrenador Henfrick Alayón sobresalieron como los profesionales más destacados de la jornada sabatina.

Hinava: Apertura Averiguación Administrativa Jinete Entrenador Datos Hípicos

Luego de culminada la jornada sabatina en la arena valenciana, la Junta de Comisarios de Hinava, emitió, la resolución en la cual se apertura una Averiguación Administrativa a los profesionales Hemirxon Medina y José Jaramillo por la actuación que realizará el ejemplar Templario con el número cuatro en la gualdrapa que participó en el Clásico Jockey Club de Valencia disputado a la altura de la segunda competencia, por lo que deberán asistir a una entrevista ante el Despacho del Comisario Residente este lunes 25 de mayo entre las 10:00 am a 10:30 am.

APERTURA DE AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA:

“Vista la actuación anterior del ejemplar TEMPLARIO N°04 (HEMIRXON MEDINA), esta Junta de Comisarios procede abrir la Averiguación Administrativa de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18 y 262 del Reglamento Nacional de Carreras. Así mismo, se les notifica a los ciudadanos MEDINA HEMIRXON (JINETE) Y JARAMILLO JOSÉ (ENTRENADOR), para que comparezcan ante el Despacho del Comisario Residente del Hipódromo Nacional de Valencia, el próximo lunes 25 de mayo de 2026 entre las 10:00 y 10:30 am respectivamente, a los fines de render ENTREVISTA”.

Asimismo, en la misma resolución los Comisarios informó que luego de observar la actuación del ejemplar Templario en la mencionada selectiva, se procedió a solicitar a la División de Inspección Veterinaria un Examen Clínico completo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Carreras.

La misma Inspección Veterinaria informó que el castaño ochoañero no presentó lesiones aparentes.

Sin embargo, en el mismo informe se resaltó que tras la participación de Templario llegó sin las herraduras del miembro anterior izquierdo y miembro posterior derecho.

SOLICITUD DE EXAMEN CLINICO COMPLETO Y MUESTRAS ESPECIALES:

“Vista la actuación del ejemplar TEMPLARIO N°04. (MEDINA HEMIRXON), Esta Junta de Comisarios procedió a solicitar Examen Clínico completo a la División de Inspección Veterinaria, todo de conformidad con el artículo N° 66 literal “g” y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la Inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado se presento SIN LESIONES APARENTES, por lo cual se le solicitó la toma de muestras especiales. Igualmente dicho informe resaltó que dicho ejemplar luego de participar, llego sin las herraduras del miembro anterior izquierdo y miembro posterior derecho”.

Cabe destacar que la prueba selectiva se realizó en distancia de 1.800 metros y resultó una victoria sorpresiva para el ejemplar Peterose, montado por el jinete Fernando José García y la preparación de Jesús Carfunjol Arteaga