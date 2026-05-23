Última hora: Conoce quién es el nuevo comisario en La Rinconada

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La emoción de las carreras de caballos regresó este sábado 23 de mayo al Hipódromo Nacional de Valencia con la disputa de la reunión número 13. La cartelera oficial constó de ocho atractivas competencias, entre las cuales destacó el Clásico Jockey Club de Valencia, un evento donde el ejemplar Peterose se alzó con una contundente victoria.

Más allá de la acción en la pista, la jornada dominical dejó una noticia de gran impacto para el hipismo venezolano. Durante la transmisión oficial en el canal de YouTube de Hinava, el comentarista Edwin Zamd anunció que el reconocido locutor y narrador hípico Andor Tarkanyi formará parte de la Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), cargo que asumirá de forma oficial a partir de mañana domingo 24 de mayo.

Una trayectoria impecable en el hipismo nacional

Tarkanyi, quien nació el 17 de junio de 1946 en el seno de una familia de origen europeo, ha consolidado una trayectoria profesional brillante y respetable dentro de la narración hípica del país. Su voz dio vida a memorables carreras de purasangres, tanto en el óvalo del Cabriales como en La Rinconada.

De hecho, su vínculo con el hipismo valenciano es histórico: Fue testigo excepcional de la inauguración del óvalo del Cabriales en el año 1983 y su estilo único de narrar marcó una época en la radiodifusión hípica nacional.

Al mismo tiempo cumplió su rol como un destacado productor radial, además de narrar para, Track TV e INH Televisión, ganador de varios Casquillos de Oro y como dato curioso ejerció la docencia en las materias de Matemáticas y Física.

Con este nuevo nombramiento, resulta inevitable recordar y adaptar su emblemática frase de carrera para inmortalizar el momento: “¡Pasó y ganó para la Junta de Comisarios!”.

Desde el equipo de hípica de Meridiano, expresamos nuestras más sinceras felicitaciones y le deseamos el mayor de los éxitos a este gran profesional en el ejercicio de sus nuevas funciones en la mencionada Junta de Comisarios del INH.