La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°22

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra de la reunión 22

¡El día domingo 24 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS El Irlandés 12 Mister Will 10 El Abusador 5 Louis The Duke 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Vida 14 Bravucon 10 Golden Je 3 Stronger 2 Tank Abbott 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS El Gran Sech 14 Sucro 8 Ercolano Spun 2

VALIDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Invencible 12 Río Bravo 7 Tintorero 6 Don Thiago 3 Huracán Cumanés 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Hayes Bay (USA) 15 Cheeca Blue (USA) 4 Chinquinquireña (PAN) 4 Furia 2 Piemontesa 1

SEXTA VÁLIDA