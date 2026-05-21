La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°22

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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¡El día domingo 24 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|El Irlandés
|12
|Mister Will
|10
|El Abusador
|5
|Louis The Duke
|1
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Vida
|14
|Bravucon
|10
|Golden Je
|3
|Stronger
|2
|Tank Abbott
|1
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|El Gran Sech
|14
|Sucro
|8
|Ercolano Spun
|2
VALIDA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Invencible
|12
|Río Bravo
|7
|Tintorero
|6
|Don Thiago
|3
|Huracán Cumanés
|1
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Hayes Bay (USA)
|15
|Cheeca Blue (USA)
|4
|Chinquinquireña (PAN)
|4
|Furia
|2
|Piemontesa
|1
SEXTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Waya Waya
|9
|Inspiración
|5
|Victoria de Oro
|4
|Lady Rocket
|1
|Elorza Princess
|1