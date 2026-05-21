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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°22

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 05:27 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°22
Foto: José Antonio Aray.
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El día domingo 24 de mayo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
El Irlandés 12
Mister Will 10
El Abusador 5
Louis The Duke 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Vida 14
Bravucon 10
Golden Je 3
Stronger 2
Tank Abbott 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
El Gran Sech 14
Sucro 8
Ercolano Spun 2

VALIDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Invencible 12
Río Bravo 7
Tintorero 6
Don Thiago 3
Huracán Cumanés 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Hayes Bay (USA) 15
Cheeca Blue (USA) 4
Chinquinquireña (PAN) 4
Furia 2
Piemontesa 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Waya Waya 9
Inspiración 5
Victoria de Oro 4
Lady Rocket 1
Elorza Princess 1

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