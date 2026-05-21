¡Atención hípicos! Conoce el impresionante lote de importados que llegará a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada se alista para su reunión 22 de actividades hípicas este domingo 24 de mayo de 2026. La cartelera consta de 13 competencias, entre las que destaca la sexta edición del Clásico Juan Arias (GI), un compromiso que se disputará en distancia de una milla (1.600 metros).

La constante llegada de ejemplares extranjeros cada vez se supera en la calidad a las competencias del óvalo caraqueño, por lo que este flujo de importados no solo potencia el nivel técnico de los lotes, sino que también ofrece un espectáculo de primera categoría a la afición hípica nacional.

Llegan ejemplares importados: Venezuela La Rinconada Datos Hípicos

Por tal motivo, Javier Farache informó este jueves, a través de su cuenta en la red social X que el día sábado o el día domingo llegará al país un lote de 19 ejemplares importados, en su gran mayoría dosañeros y tresañeros. Asimismo, el portavoz señaló que para la próxima semana se prevé el arribo de otros 10 purasangres foráneos.

La meta principal de esta importación es la competencia directa en la pista de Coche. Con esto, se continúa en el robustecimiento en cuanto a la población de importados, una iniciativa que tiene como finalidad apuntalar la programación de carreras y, en paralelo, dinamizar la producción de crías para el impulso del deporte favorito de los venezolanos.

Asimismo, en otro post, Farache publicó que se mantiene la autorización para importar ejemplares de cualquier edad.

Se trata de una noticia que embarga una emoción tanto para la afición, como para las propias autoridades hípicas del Instituto Nacional de Hipódromos que prontamente disfrutará en la pista del talento y la velocidad de esta nueva generación de purasangres en la arena caraqueña.