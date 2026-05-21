No hay cuentos: El roce ante las mejores garantiza la superioridad de la línea de las no válidas dominical

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La programación hípica de esta semana en el principal óvalo del país presenta un equilibrio notable en cada uno de sus compromisos. Un total de 13 competencias, que incluyen un evento selectivo de alta jerarquía, integran la jornada de este próximo domingo 24 de mayo.

Como es costumbre en cada ciclo de carreras, el flujo de informaciones cobra fuerza con el paso de las horas, especialmente cuando la afición busca datos de primera mano para orientar sus jugadas. Ante esta demanda, el equipo de Meridiano Web ratifica su compromiso de ofrecer la mejor asesoría técnica para el soberano.

El interés se centra en las potrancas de tres años: No Válidas

Dentro del ciclo de las pruebas no válidas, existe un evento específico que capta la atención de los analistas y especialistas del turf. Se trata de la segunda competencia de la tarde, una prueba exclusiva para yeguas de tres años, nacionales e importadas, debutantes o no ganadoras, en trayecto de 1.200 metros. El lote consta de ocho participantes, entre las cuales destacan tres piezas que van a su estreno oficial. Estas debutantes poseen pedigrí de alto nivel y exhiben condiciones físicas sobresalientes según el reporte de sus ejercicios previos.

Los pronósticos de la "Biblia del Hipismo"

La revista Gaceta Hípica, referencia obligatoria para los apostadores, ya define su terna de favoritas para este compromiso. En su análisis, la publicación señala a Beyonce Champ (6), Ten Classic (4) y Coco Chanel (7) como las principales candidatas a cruzar la meta en el primer lugar. Esta selección refleja la paridad de la carrera, donde las piezas con mayor fogueo en los entrenamientos dominan la escena en el papel.

Inspectora: La carta de Meridiano Web

Sin embargo, el equipo de Meridiano Web pone la lupa sobre una competidora que luce con una ventaja competitiva silenciosa pero evidente. Tras las recientes visitas a las cuadras en el óvalo de Coche, la mirada se detiene en la número ocho, Inspectora. La pupila del entrenador Fernando Parilli Tota cuenta con apenas cuatro presentaciones en su historial, pero en ellas enfrentó a yeguas importadas de gran calidad que, a la postre, resultaron ganadoras. Pese a la exigencia de esos lotes, Inspectora no deslució y mantuvo un rendimiento decoroso.

En su actuación más reciente, la castaña de tres años arribó en la tercera posición, a poco más de nueve cuerpos de la importada Willy Willy. Para esta nueva oportunidad, contará nuevamente con los servicios del jinete aprendiz Deyker Acosta, quien buscará aprovechar el descargo para buscar la victoria.

Reporte de cancha: Condiciones óptimas

El respaldo técnico de esta selección reside en su último ajuste de condiciones. El pasado 15 de mayo, Inspectora cumplió un ejercicio bajo las órdenes de Samuel Yánez, con los siguientes parciales: 16.1, 28 y 40 para los 600 metros, con un remate de 52.2 y 65.3 para la vuelta completa. El reporte indica que la yegua trabajó "muy bien", sin mayores exigencias y en pelo, lo cual confirma que el ejemplar llega en el tope de su condición física para este domingo.