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La cartelera de este domingo 24 de mayo en caracas presenta 13 desafíos de alto nivel. La jornada incluye una selectiva de relevancia para caballos nacionales e importados antes del comienzo del tradicional 5y6 nacional. El bloque de las mayorías entrará en acción a la altura de la octava competencia, bajo una expectativa de recaudación masiva que busca batir la cifra máxima establecida el pasado domingo.

El respaldo de "La Biblia del Hipismo"

Para descifrar esta exigente cartelera dominical, la afición cuenta con el respaldo incondicional de Gaceta Hípica. La publicación insignia del Bloque De Armas, reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", trasciende el concepto de una simple guía de pronósticos. A lo largo de las décadas, se consolida como el pilar informativo fundamental del turf venezolano.

La precisión técnica es la marca de fábrica de esta revista. Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo en el mercado. Esta herramienta brinda los datos necesarios para que su fiel audiencia afronte con éxito los retos de la jornada.

El valor del Speed Rating en el análisis: La Rinconada R22

Es imperativo recordar que el Speed Rating es una pieza crucial para cuantificar el rendimiento real de los purasangres. A través de este cálculo, los analistas y apostadores determinan la velocidad y la capacidad de respuesta de cada ejemplar en relación con la distancia y el estado de la pista.

En una reunión marcada por la igualdad de fuerzas y los estrenos de piezas internacionales, la orientación de Gaceta Hípica es la brújula que guía al éxito. La cita dominical promete emociones de principio a fin, bajo la lupa técnica de la revista que mejor conoce el sentimiento del hípico venezolano.

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 22 (Domingo 24 de Mayo)

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes para la jornada del 5y6 de la vigésima segunda reunión, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones: