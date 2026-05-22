Busca una hazaña inédita: El jinete que va por su nueva corona en el Clásico Juan Arias este domingo

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El óvalo de La Rinconada vestirá sus mejores galas este domingo 24 de mayo con la celebración de la sexta edición del Clásico Juan Arias (GI). La prestigiosa prueba selectiva será a la altura de la séptimo en el orden oficial de la programación de la reunión número 22.

El llamado oficial convoca a ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, que medirán fuerzas en el exigente trayecto de la milla (1.600 metros). Además, la competencia pondrá en disputa una atractiva bolsa de 195.000 dólares en premios a repartir.

MagicShadow: Perfil competidor Clásico Juan Arias (GI) La Rinconada Datos hípicos

Dentro de la selecta nómina de aspirantes destaca la presencia del castaño estadounidense Magic Shadow, ejemplar que saltará a la pista con el número 3 en su gualdrapa. El calificado corredor contará con la conducción del estelar jinete Robert Capriles y el entrenamiento del preparador Gabriel Márquez.

El cincoañero ostenta una valiosa campaña pistera de 32 actuaciones, con un balance de ocho victorias logradas entre los hipódromos de Estados Unidos y el principal escenario de Caracas

El rendidor corredor regresa a la acción oficial tras un breve descanso de 42 días. En su más reciente exhibición sobre la arena caraqueña, el pensionado de Márquez se adjudicó un sólido triunfo en el Clásico Federico Carmona Perera (GII).

En esa oportunidad, el pupilo de los colores del Stud Don Rafael V detuvo el crono en 84.4 quintos para la distancia de los 1.400 metros a 1 1/4 cuerpo de ventaja.

Record Jinete: Clásico Juan Arias (GI)

El compromiso posee un matiz histórico para el jinete Robert Capriles, quien figura como el único profesional de la fusta con dos victorias en el historial de este evento.

El destacado látigo nacional conquistó los máximos honores en la edición de 2023 sobre el ejemplar Futuro, y repitió la hazaña en la temporada 2025 sobre los lomos de Gran Alabama.

Una victoria de este domingo no solo consolidará su dominio absoluto en esta prueba selectiva.