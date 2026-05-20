¡Por la historia! Francisco Quevedo buscará un importante desafío en el Clásico Juan Arias (GI)

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Este domingo 24 de mayo disputará la reunión número 22 en el hipódromo La Rinconada, con la que tendrá la ocasión de presentar el programa de 13 carreras que incluye el Clásico Juan Arias (GI).

Justamente a la altura de la séptima competencia se correrá la sexta edición de esta importante selectiva de Grado I.

La prueba clásica rinde tributo a Juan Arias, recordado entrenador yaracuyano que hizo historia como el primer preparador venezolano en conquistar la Doble Corona de Estados Unidos gracias a la hazaña del ejemplar Cañonero.

Un total de siete ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años integran la nómina oficial de la competencia. La cita en la distancia de la milla (1.600 metros) está pautada para las 3:30 de la tarde.

Francisco Quevedo: Compromiso Clásico Juan Arias La Rinconada Datos Hípicos

En el grupo se destacará la participación de una sola yegua: La chilena Steady (llevará el número 6 en la gualdrapa), la cual contará con la monta de su jinete habitual, Francisco Quevedo, y la presentación de Juan Carlos García Mosquera para los colores del Stud Doña Ester.

Steady reaparece en el óvalo caraqueño tras un ayuno de 70 días. En su actuación más reciente, la pupila del Stud Doña Ester finalizó quinta a 17 cuerpos de la campeona Princesa Fina en la edición 66 del Clásico Gustavo J. Sanabria (G1). Terminada la selectiva, su jinete Francisco Quevedo informó ante la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) que la yegua importada partió mal.

Cuadro de Honor: Quevedo Clásico Juan Arias (GI)

Dentro del historial de esta prueba de Grado, el destacado látigo Francisco Quevedo ya conoce la victoria. El 15 de mayo de 2022 se impuso con el ejemplar Danielold, presentado por Antonio Bellardi, tras detener el cronómetro en 97"4 para la distancia de la milla.

Reto de Quevedo: Buscar empate con Rober Capriles

Para esta nueva edición de la milla del Juan Arias, el jinete afrontará un reto estadístico: Un triunfo sobre la chilena Steady le permitirá empatar junto a su colega Robert Capriles, quien lidera el historial del evento con dos éxitos. Toda la afición hípica venezolana estará atenta a esta posible hazaña del joven profesional.