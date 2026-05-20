¡Por la hazaña del 71! Solo dos entrenadores con opción de hacer historia en La Rinconada

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Una jornada de auténtico lujo depara este domingo 24 de mayo de 2026 en el Hipódromo La Rinconada. La celebración de la reunión número 22 contempla un exigente programa de 13 competencias. Dentro del ciclo de las pruebas no válidas, la principal atracción será la nueva edición del Clásico "Juan Arias" (Grado I), un desafío en recorrido de 1.600 metros que contará con la presencia de seis caballos maduros y una selecta yegua.

Este evento rinde un merecido homenaje a Juan Arias, el flamante entrenador de Cañonero II. Aquel purasangre, criado en Estados Unidos pero con campaña profesional en Venezuela, protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia del hipismo mundial al conquistar el renombrado Kentucky Derby de 1971, bajo la conducción del histórico jinete venezolano Gustavo Ávila.

La epopeya de Cañonero II: El trotamundos que desafió a la historia

Nacido en Kentucky en 1968, Cañonero II tuvo un inicio humilde tras ser subastado inicialmente por la cifra de 1.200 dólares. A pesar de ciertos defectos de aplomo en sus extremidades, el empresario venezolano Pedro Baptista adquirió al ejemplar. El camino hacia la gloria estuvo lleno de adversidades: un accidentado viaje desde Caracas hasta Louisville incluyó severos desperfectos mecánicos en el avión y estrictas cuarentenas. Debido a estos contratiempos, el caballo arribó al Kentucky Derby sin el respeto de los especialistas ni la consideración de favorito serio.

Sin embargo, el 1 de mayo de 1971, contra todo pronóstico y con la pizarra en contra con apuestas de 300 a 1, Cañonero II ejecutó una atropellada monumental desde el último lugar en la recta final para adjudicarse el Derby. Dos semanas más tarde, ratificó su clase con un impactante triunfo en el Preakness Stakes. El ejemplar estuvo a un paso de consolidar la codiciada Triple Corona de la hípica estadounidense, pero el enorme desgaste físico acumulado relegó su actuación al cuarto puesto en el Belmont Stakes.

Un botín millonario en la milla de La Rinconada

La edición de este domingo tendrá una atractiva bolsa de 195.000 dólares a repartir. Sobre la distancia de la milla, la nómina final presenta una particularidad: la presencia de seis ejemplares importados incluida una yegua y un único representante nacional, quienes entregarán todo en la pista por el prestigioso trofeo.

Más allá del dinero en juego, la carrera esconde un dato curioso de alta relevancia histórica. Dentro del calendario selectivo de La Rinconada, existen tres competencias de Grado I que conmemoran la gesta de 1971: el Clásico Cañonero, el Clásico Gustavo Ávila y, finalmente, el Clásico Juan Arias que se disputará este fin de semana. Estos tres eventos rinden tributo a los tres pilares de aquella hazaña: el caballo, el jinete y el entrenador.

Parilli Araujo y Márquez: El selecto duelo por la trilogía histórica

De todos los profesionales inscritos para la jornada dominical, solo dos entrenadores poseen la oportunidad real de completar la trilogía de estas pruebas selectivas en sus respectivas trayectorias.

Por un lado, Fernando Parilli Araujo demostró su capacidad al ganar previamente los clásicos Cañonero y Gustavo Ávila por intermedio de Kandinsky en la temporada 2019, y con la yegua Sharapova en el año 2021.

(Kandinsky)

(Sharapova)

Por su parte, Gabriel Márquez emuló dicha pauta al adjudicarse el Clásico Cañonero en 2021 con el ejemplar Shakman, y posteriormente el Clásico Gustavo Ávila en la edición de 2023 gracias a la yegua Paomi Police.

(Shakman)

(Paomi Police)

Reunión 22: La Rinconada Entrenadores Victorias

Para la cita de este domingo, ambos profesionales inscribieron a dos presentados cada uno con el firme objetivo de alcanzar el eslabón definitivo. La armada de Gabriel Márquez estará respaldada por los importados norteamericanos Ekati King y Magicshadow. En la acera de enfrente, Fernando Parilli Araujo buscará la consagración histórica a través de Lured Away, pieza con origen estadounidense, y el argentino Tuco Salamanca. La mesa está servida para un choque de estrategias que promete paralizar a la afición hípica venezolana.