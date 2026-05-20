Gabriel Márquez advierte un final de foto: "Ambos ejemplares pueden llegar abrazados a la meta de La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Gabriel Márquez atraviesa un momento excepcional en su carrera profesional. El éxito actual es el resultado del esfuerzo conjunto entre su equipo de cuadra y el óptimo estado físico de los ejemplares bajo su cuidado.

Apenas transcurre el primer mes del nuevo mitin de carreras y el destacado preparador ya acumula cuatro victorias en su cuenta personal. Esta cifra podría incrementarse de manera significativa este domingo 24 de mayo en el Hipódromo La Rinconada, reunión en la cual presentará un total de cinco ejemplares con altas posibilidades de triunfo.

La efectividad de su establo mantiene a la expectativa a la fanaticada hípica, que sigue de cerca cada una de sus inscripciones debido al alto rendimiento que demuestran sus pupilos en la pista de Coche. Con un panorama tan favorable, Márquez y su equipo proyectan ratificar su gran condición profesional en la jornada dominical.

En una entrevista exclusiva para el equipo de Meridiano Web, el entrenador Gabriel Márquez analizó las posibilidades de sus cinco presentados para la jornada dominical en el óvalo de Coche.

Su participación iniciará en la segunda competencia del programa con la yegua Abusiva:

"Para esta ocasión, la yegua estrenará el implemento de las gríngolas y contará con la monta de Francisco Quevedo [u otro jinete de apellido Aray], quien ya la conoce. Considero que estará en la definición. Es una carrera pareja, pero tenemos mucha oportunidad; no se extrañen si ocupamos el tope del marcador", señaló el preparador.

El regreso de Luigino a su lote: 1.800 metros

En la cuarta carrera del orden oficial, Márquez ensillará al tordillo Luigino en un exigente trayecto de 1.800 metros:

"Este ejemplar viene de un fracaso en el Clásico Presidente de la República (Grado I). Sin embargo, asimiló bien la carrera; el caballo venía muy lejos y al final logró arrimarse. Lo más importante es que regresó en excelentes condiciones. Este domingo vuelve a su lote de ganadores de dos y tres carreras en la distancia de 1.800 metros, un tiro de cuatro codos que se le da de forma extraordinaria. Dios quiera que obtenga la victoria, es una línea que me agrada mucho".

Posteriormente, en la quinta competencia una Condicional de Reclamo, el establo estará representado por la importada Dwtn Maddie Brown:

"Esta yegua superó algunos inconvenientes de salud. En este momento se encuentra estable y por esa razón tomamos la decisión de correrla. Anda bien, el lote es parejo y esperamos que logre el triunfo".

Por la hazaña en el Clásico "Juan Arias" (GI): 1.600 metros

El plato fuerte para el entrenador llegará en la séptima carrera, el Clásico "Juan Arias" (Grado I), prueba donde presentará a dos de sus principales cartas con el firme deseo de alcanzar un hito personal:

"Anhelo ganar este clásico. Dios me da la oportunidad de presentar a dos ejemplares con enorme oportunidad. Es un homenaje a esos héroes del año 1971 que enaltecieron el tricolor patrio: el jinete Gustavo Ávila, el ejemplar Cañonero y el entrenador Juan Arias. Tuve la dicha de conocer a Juan Arias, una gran persona y un profesional íntegro. Ya conquisté los clásicos en honor a Cañonero y a Gustavo Ávila; solo me falta este trofeo para completar la trilogía de victorias de aquella histórica hazaña".

Para lograr este objetivo, Márquez cuenta con dos piezas de alto calibre. En primer lugar, se refirió a Magicshadow:

"Anda muy bien por cancha. Viene de tres triunfos consecutivos y en la distancia de la milla es un rival de enorme peligro".

Por último, detalló el estado de Ekati King, el ejemplar que completa su llave en la selectiva:

"En su actuación anterior venía de sufrir un cólico. Además, partió mal y se alcanzó en un talón; aun así, fue capaz de arribar en el tercer puesto muy cerca de su compañero de establo. Ambos ejemplares poseen una oportunidad de primer orden y cualquiera de los dos puede adjudicarse la victoria. Mi meta es que crucen la sentencia juntos, que puedan llegar abrazados a la meta para la gloria de Dios", concluyó Márquez de forma optimista.