¡Atención! Retiran por esta razón a uno de los ejemplares lógicos de la tercera válida en La Rinconada

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Este domingo 24 de mayo, se disputará la reunión 22 en el hipódromo La Rinconada, con la programación de 13 carreras, que incluye una prueba selectiva de Grado I: Clásico “Juan Arias” en la séptima carrera en recorrido de 1.600 metros.

En horas de la mañana de este miércoles 20 de mayo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), a través de sus redes sociales, dio a conocer la información de un caballo que iba a participar en la décima competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, como parte de la programación de la jornada dominical.

La Rinconada: Retiro 5y6 ejemplares

El zaino importado Zio Mo (número 9), pues era uno de los participantes para el lote de caballos nacionales e importados de 4 y más años, no ganadores, que no hayan figurado entre el segundo, tercer o cuarto lugar, en su tres últimas actuaciones.

El nacido y criado en Kentucky, iba a ser conducido por el jinete José Gilberto Hernández y cuenta con el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui.

Su última competencia en la pista caraqueña fue el pasado 26 de abril del presente año, donde arribó en la novena casilla a 26 cuerpos del ganador El Gran Barlovento, cabe destacar que en esa ocasión el importado cargó afuera en la partida.

Motivo del retiro de Zio Mo (Usa): Segundo Favorito Gaceta Hípica

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del importado Zio Mo (9) es por Disposición Reglamentaria.