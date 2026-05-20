Cita con el triunfo: El purasangre que busca repetir victoria y sellar el regreso del jinete a La Rinconada

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El Hipódromo Internacional La Rinconada se prepara para una jornada dominical de alta intensidad con una cartelera de trece competencias. Entre los atractivos principales destaca una prueba selectiva fuera de los lotes comunes, la cual presenta un recorrido de 1.600 metros y una bolsa de premios con un incentivo especial de 195.000 dólares. Sin embargo, la atención de los analistas también se posa sobre la cuarta válida del 5y6 nacional, donde un reencuentro profesional marca la pauta informativa.

El regreso de un ganador tras 70 días de ausencia: 5y6 nacional

A la altura de la undécima carrera, el entrenador Freddy Petit presenta a Huracán Cumanés, un ejemplar que defiende las sedas del Stud "La Vieja II". Este purasangre, nacido y criado en el Haras La Orlyana, regresa a la acción oficial tras un receso de 70 días sin participaciones públicas.

Su última actuación data del pasado 15 de marzo del presente año, fecha en la cual dictó una cátedra de superioridad al cruzar la meta con una ventaja de seis cuerpos y tres cuartos. En aquella oportunidad, el hijo de Panzer Barcelona detuvo el cronómetro en 66.4 para el trayecto de 1.100 metros, registro que ratifica su capacidad locomotiva.

La búsqueda de la primera victoria para Iván Pimentel Jr.

La nota destacada de esta inscripción es la monta del jinete profesional Iván Pimentel Jr., quien asume la conducción del castaño por primera vez en esta nueva etapa de su carrera. El experimentado látigo se encuentra tras el rastro de su primer triunfo oficial desde su regreso al coso de Coche y esta viene hace una de las cuatro montas que tiene para el domingo.

Equipamiento completo para el desafío: 1.300 metros

Para garantizar un desempeño óptimo en este compromiso, el equipo técnico decidió un despliegue total de implementos sobre la humanidad de Huracán Cumanés. El ejemplar saltará a la pista con bozal, casquillos correctivos, vendas, gríngolas, martingala y lengua amarrada. Esta configuración busca maximizar el control del jinete y corregir cualquier detalle en el desplazamiento del animal, especialmente ante el reto que representa volver a la competencia tras una pausa prolongada.

La afición hípica seguirá de cerca este desempeño, pues una victoria de Huracán Cumanés no solo consolidaría su estatus como un corredor de respeto en las distancias intermedias, sino que marcaría el bautizo triunfal de Iván Pimentel Jr. en su retorno a la capital. La condición física del pupilo de La Orlyana y la pericia del jinete serán los factores determinantes para sentenciar el éxito en una de las pruebas más parejas del pool nacional.