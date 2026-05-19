Pedigrí de Lujo: Debuta el primer producto de una ganadora selectiva en La Rinconada

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La jornada dominical en el óvalo de Coche presenta un atractivo especial para los analistas y amantes de la cría nacional. Durante la segunda competencia del programa, reservada para potras de tres años debutantes o no ganadoras, el foco de atención recae sobre una pieza de selecto origen: Beyonce Champ. Esta castaña, representante del Stud "Alabama PB", asume el reto de los 1.200 metros en una prueba que reúne a ocho aspirantes nacionales e importadas.

Un linaje de campeones en el Haras La Primavera

Beyonce Champ llega a las manos del entrenador Jorge Salvador con el respaldo de un pedigrí que genera altas expectativas. Nacida y criada en el Haras La Primavera, es producto del semental Champlain en la recordada matrona La De Horacio. La importancia de este estreno radica en que se trata del primer descendiente que llega a las pistas de su madre, una corredora que marcó una época de dominio absoluto en el circuito caraqueño.

La De Horacio, hija de Big Prairie, acumuló una hoja de servicios envidiable con 12 victorias en 27 actuaciones. Su palmarés incluye hitos de máxima jerarquía como el Clásico Prensa Hípica Nacional (G1), el Cruz del Ávila (G1) y el Hípica Nacional (G1), además de una consistencia que le permitió ganar desde los dos hasta los seis años.

Ahora, su hija Beyonce Champ asume la responsabilidad de continuar este legado bajo la conducción del jinete José Alejandro Rivero.

Condiciones y preparación para el estreno: La Rinconada

Para este compromiso inicial, el equipo técnico decidió una configuración sencilla en los implementos de la potra. La nieta de Big Prairie saltará a la pista identificada con el número seis y contará únicamente con lengua amarrada y vendas, señal de que su condición física y madurez le permiten afrontar el debut sin mayores artificios.

La distancia de 1.200 metros representa el escenario ideal para evaluar los medios locomotivos de esta zaina. Los reportes de pista indican que la yegua asimiló de forma correcta el proceso de entrenamiento en el patio de Jorge Salvador, lo cual augura una presentación competitiva frente a un lote de yeguas que, si bien carecen de victorias, cuentan en algunos casos con la ventaja del fogueo previo.

Expectativa en las tribunas: R22

El estreno de Beyonce Champ no solo interesa a quienes buscan aciertos en las apuestas, sino también a los entusiastas de la genética equina. Ver el debut del primer producto de una campeona del calibre de La De Horacio es un evento que siempre añade prestigio a la tarde hípica. La afición espera que la velocidad heredada de su padre, Champlain, se combine con la resistencia y el corazón que caracterizaron a su madre para ver una actuación sólida desde el aparato de partidas.

¿Logrará Beyonce Champ emular los pasos de su progenitora y comenzar su ruta hacia los eventos selectivos de la temporada 2026? La respuesta la dictará la meta este domingo en la arena de La Rinconada.