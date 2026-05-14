José Alejandro Rivero: "Ojo pelao con esta yegua porque decidirá su victoria en la R21"

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En la mañana de este jueves 14 de mayo, el destacado jinete José Alejandro Rivero, estuvo presente en la jornada de ajustes y aprovechó la ocasión de ser entrevistado por el equipo de Meridiano Web sobre sus cinco montas a participar en la vigésima primera reunión, a disputarse este domingo 17 de mayo en el óvalo caraqueño.

José Alejandro Rivero: Entrevista Meridiano Compromiso R21 La Rinconada

Un gran saludo para ti José Alejandro y en esta entrevista conversaremos sobre tus cinco compromisos para la venidera reunión dominical 21. Arranca en la tercera competencia con el debutante Orlando Erre.

-Es un caballo importado en vientre. Su apronte lo ha hecho súper bien. El día de hoy tuve la oportunidad de ajustarlo, sacarlo del aparato y el caballo lo hizo impecable. Esperemos que el potro supere el puesto de partida, pues le tocó el 1. Debuta en 1.400 metros y pienso que lo hará bien.

Seguidamente en la cuarta del programa montarás a la yegua Supergirl que estrena el implemento Gríngola y es presentada por Jefferson Rivas.

-La yegua se mantiene bien en cancha y efectivamente le colocaron el implemento Gríngola, por lo que mejoró bastante. Pienso que, con este implemento, la yegua es una de las grandes candidatas para llevarse la victoria. Recomiendo no dejarla por fuera a Supergirl.

Luego en la sexta carrera es la edición 23 del Clásico Gustavo Ávila (GI). Allí repites la monta con la yegua importada Tale of Male (USA) pues reaparece luego de un corto paro de 35 días sin correr.

-Esta yegua ha tenido la oportunidad de correr en distancias como: 1.200, 1.400 y ha ganado en está distancia (1.600 metros), por lo que es un millera nata. Anda súper bien y pienso que para este clásico va a hacer una buena competencia. “Ojo pelao” con esta yegua que puede estar decidiendo.

Compromisos 5y6: La Rinconada

Nos vamos para el tradicional juego del 5y6 y en la cuarta válida tendrás tu primera monta con la tordilla Brawuaisa.

-Es una yegua que es bastante rendidora. Ha corrido varias pruebas selectivas llegando tercera. Estuvimos trabajando para que la yegua corra en los 1.400 metros por lo que no es su tiro ideal, pero pienso que con un buen brinco en la partida podría llevarse la victoria.

Culminas tus compromisos en la carrera de los acumulados del 5y6 con el ejemplar Papa Suu.

-En su última carrera, el ejemplar no partió bien pues tuvo muchos contratiempos. Para esta competencia de cierre pienso que el caballo puede rematar en los últimos metros, y hacer una buena actuación.