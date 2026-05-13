Pulso ganador: Samuel Yánez y sus cuatro cartas para la reunión dominical en La Rinconada

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Lo alcanzado hasta la fecha por el jinete aprendiz Samuel Yánez no es producto de la casualidad. Su notable progreso a través del tiempo posee un reflejo visible en cada competencia; prueba de ello fue su victoria de la semana pasada con el ejemplar Rey Joaquín, en un final de alta emotividad que cautivó a la afición.

Este ascenso responde a una fórmula clara: la capacidad para escuchar consejos y la entrega total en el trabajo diario. Aunque el joven profesional reconoce que todavía debe pulir ciertos aspectos de su técnica, cuenta con la juventud y la disposición necesarias para lograrlo. Bajo la persistente lluvia de este miércoles, Yánez cumplió con su rutina de ajustes en la pista y conversó con el equipo de Meridiano Web sobre sus cuatro compromisos de este domingo.

Vinicius Jr. y Gran Feronia: Retos de resistencia La Rinconada

La jornada iniciará con una nueva oportunidad por parte del entrenador Riccardo D’Angelo, quien le confió una vez más la conducción de Vinicius Jr. En esta ocasión, el ejemplar enfrentará el recorrido de 1.800 metros.

"Este caballo sube al tiro de fondo, una distancia acorde a sus medios locomotivos. Considero que será un rival de fuerza en la prueba", explicó el jinete con seguridad.

Posteriormente, en la quinta competencia no válida, Yánez asumirá por cuarta vez consecutiva la responsabilidad sobre la yegua Gran Feronia. "Ella luce muy bien en la pista. El descanso de 35 días resultó beneficioso para su condición física. Estoy convencido de que será una de las competidoras con mayor fuerza en los metros finales del trayecto", señaló.

El 5y6 nacional: Reaparecida y cierre de lujo

En el marco del juego de las mayorías, específicamente en la primera válida, el aprendiz se reencontrará con Bel Amore, pupila de Abraham Campos que regresa a la acción tras 121 días de inactividad oficial.

"Esta yegua posee buenas figuraciones bajo mi conducción. Sus actuaciones previas avalan su calidad. Este domingo, pese a la reaparecida, no debe quedar fuera de ninguna combinación; es una carta que puede elevar los dividendos del 5y6", advirtió el profesional de la fusta.

Para finalizar su labor, Yánez repetirá la monta de Mi Maritza en la quinta válida. La yegua viene de una destacada actuación donde ocupó el tercer puesto en un final de fotografía que derivó en empate.

"Ella escoltó a las punteras a solo un cuerpo y cuarto en su compromiso anterior. Ahora, en la distancia de 1.300 metros, tendrá la oportunidad de correr con mayor tranquilidad en los tramos iniciales. Su atropellada será efectiva y contundente en la recta final", concluyó Yánez con optimismo sobre sus opciones dominicales.