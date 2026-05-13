¿Buscas una línea? Noel Kucich la tiene para este domingo en La Rinconada

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El destacado preparador Noel Kucich asume dos compromisos de alta relevancia para la vigésima primera reunión de carreras este domingo en el óvalo de La Rinconada. Pese a presentar una caballada reducida en número, su efectividad en la pista destaca sobre el promedio. El profesional busca su quinta victoria de la presente temporada y el primer éxito en el marco del segundo meeting del año.

Kucich y su equipo de cuadra conforman un grupo de trabajadores incansables. Cada semana dedican el máximo esfuerzo a los ejemplares bajo su cuidado. Ni siquiera la fuerte lluvia que azotó la mañana de ajustes en el principal hipódromo del país detuvo la rutina habitual de este entrenador, quien mantiene una disciplina estricta en el acondicionamiento de sus pupilos.

Tras culminar la jornada de trabajo y afinar los detalles logísticos, el preparador atendió al equipo de Meridiano Web. En una conversación exclusiva, analizó las posibilidades de triunfo que poseen sus dos presentados para la jornada dominical.

My Believer Mate: Ajuste de distancia y mejoría en la partida

La actividad para la cuadra de Kucich iniciará en la séptima competencia, carrera que marca la apertura del 5y6 nacional. Allí, el profesional ensillará a la yegua de cinco años My Believer Mate.

"Esta yegua escoltó a la ganadora en su anterior compromiso bajo el mismo lote. Como consta en los retrospectos, ella posee la tendencia de partir con retraso. Hemos dedicado mucho tiempo a corregir ese detalle y en su última salida, si se observa el video, saltó con mayor intención", explicó el entrenador.

Para este compromiso, el equipo optó por el recorte de la distancia. "Creemos que en este trayecto su atropellada será más contundente. En los 1.400 metros mantuvo el paso, pero no remató con la fuerza que esperábamos. Se encuentra en óptimas condiciones; hoy visitó el aparato de partida y saltó de forma excelente en su ajuste. Anda en el aire y no debe quedar fuera de ninguna combinación del 5y6", enfatizó.

My Robbing Mate: La línea del entrenador 5y6 nacional

La participación de Noel Kucich cerrará en la sexta válida, la popular carrera de los acumulados, con el ejemplar My Robbing Mate. El caballo aprovechará un descargo de dos kilos que puede resultar decisivo.

"Corremos a otro ejemplar con gran oportunidad. Viene de arribar en el tercer puesto con su traqueador habitual, Benito Salas. En esta ocasión buscamos el descargo con el aprendiz Ángel Ybarra, quien cumple una labor destacada en la actualidad", señaló Kucich con confianza.

El plan de carrera para el número 9 es claro y agresivo. "Este domingo nuestro caballo debe tomar la punta desde el inicio; si algún rival pretende derrotarlo, tendrá que alcanzarlo en los metros finales. Es un ejemplar muy difícil de vencer. Me gusta de línea y se la dedico a todo el público para que la sellen con total seguridad en el 5y6 nacional", concluyó el preparador.