Félix Márquez: “Si saca la cedula debería ganar este domingo en La Rinconada”

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El joven jinete aprendiz Félix Márquez trata de capitalizar cada una de las oportunidades que recibe en el principal óvalo del país. Hasta la fecha, el látigo registra un total de 72 montas, con un balance de 11 victorias, cinco segundos lugares y siete terceros puestos. Estos números se traducen en un sólido 15% de efectividad en triunfos y un notable 32% de apariciones dentro de los tres primeros lugares del marcador.

En la actualidad, Márquez goza de un descargo de tres kilos, factor determinante que otorga una ventaja competitiva en la pista y le permite optimizar el rendimiento de sus conducidos en cada compromiso. Para la presente semana, el destacado aprendiz firmó un total de tres montas con las que aspira a visitar el recinto de ganadores. El equipo de Meridiano Web conversó con el jinete sobre sus posibilidades para la jornada dominical.

Oportunidades en las pruebas iniciales: Entrevista R21

La actividad para Márquez iniciará en la cuarta carrera de la tarde. En esta prueba, el entrenador Jesús Romero Rojas le confió la responsabilidad de guiar a la yegua Paraguanera.

"Tuve la oportunidad de brisear a esta yegua el pasado sábado en un ejercicio previo a esta competencia. Su desempeño resultó excelente; trabajó de menor a mayor y conserva plenamente sus condiciones físicas. La afición debe contar con ella en los metros finales de la carrera", explicó el profesional.

El 5y6 y un debut con altas expectativas

Dentro del juego de las mayorías, el 5y6 nacional, Márquez asumirá por primera vez la conducción de Nefertari en un recorrido de 1.200 metros. "No tuve ocasión de galoparla, pues se trata de una yegua que trabaja de forma habitual con su traqueador. Sin embargo, la observé en la pista y atraviesa un buen estado físico. El lote es propicio para sus facultades y, con el favor de Dios, estaremos en la definición de la competencia", señaló con confianza.

Finalmente, el aprendiz cerrará sus labores con el estreno de la importada Chasing The Storm, ejemplar que genera grandes expectativas debido a su notable pedigrí.

"Este miércoles la llevé al aparato de partida; cumplió con el ejercicio de forma impecable. Como indica el argot hípico: 'si saca la cédula', ya debería obtener la victoria. No obstante, las carreras hay que correrlas para confirmar las proyecciones y esperamos que decida esta prueba en su debut en la arena de Coche", concluyó Márquez.