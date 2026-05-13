¡Atención! Se activó la información de Johan Aranguren con dos bases para el 5y6 en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada prepara una cartelera de gala para esta semana. La agenda consta de doce competencias que iniciarán a partir de la 1:30 de la tarde. El evento central de la jornada será la edición XXIII del Clásico “Gustavo Ávila” (Grado I), prueba que reunirá a siete destacadas yeguas, tanto nacionales como importadas de 4 y más años, quienes disputarán una bolsa global de 195.000 dólares.

En este escenario de alta competitividad, el jinete profesional Johan Aranguren destaca como uno de los actores principales. El látigo firmó un total de cuatro compromisos de monta para la reunión dominical en el óvalo de Coche. Durante la mañana de este miércoles 13 de mayo, Aranguren conversó con el equipo de Meridiano Web en las instalaciones del recinto capitalino para analizar las posibilidades de éxito con cada uno de sus ejemplares.

Una fija en las pruebas no válidas: La Rinconada Entrevista

La actividad para Aranguren comenzará en la cuarta carrera de la tarde con la importada Uptown Leca, ejemplar que escoltó a la ganadora en su actuación previa.

"Esta yegua cumplió un desempeño espectacular en su última salida. Para esta oportunidad, el animal se encuentra en condiciones superiores. Expreso mi agradecimiento al propietario Kelvin Álvarez y al entrenador Gabriel Márquez por la confianza depositada. La yegua está de riguroso turno y me agrada con características de fija para abrir la jornada con éxito", afirmó el jinete.

Presencia en el 5y6 Nacional: El par de líneas

Dentro del juego del 5y6, la primera oportunidad para el profesional llegará en la segunda válida con la yegua Kate And Me. Aranguren resaltó la evolución de la pupila: "Ella registró una carrera de alto nivel en su salida anterior, donde alcanzó el tercer puesto tras una atropellada contundente. Para esta ocasión mantiene su buen estado físico y, con toda seguridad, decidirá la victoria en los metros finales".

Inmediatamente después, en la tercera válida, Aranguren recibirá la oportunidad del entrenador Riccardo D’Angelo para conducir a Queen Vision. El jinete no ocultó su entusiasmo con este compromiso: "Agradezco a 'Ricky' por este voto de confianza. Es una yegua que atraviesa un gran momento en la pista. Me gusta con carácter de línea para toda la fanaticada hípica que busca asegurar sus combinaciones".

Último compromiso: Cuarta Válida Datos Hípicos

La labor del experimentado profesional concluirá con la yegua Sra Champ, que regresa a la acción oficial tras un periodo de 42 días sin competencias.

"Es un ejemplar que conozco bien y que luce recuperada. Valoro el apoyo de sus propietarios y del preparador Jorge Salvador. Para este domingo, esperamos que la yegua ejecute una presentación destacada en la arena de Coche", finalizó Aranguren.