Nieta del gran Chayim reaparece en el óvalo de Coche luego de 121 días sin correr

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Una nueva semana de emoción se presenta este domingo en el hipódromo La Rinconada con la celebración de la reunión número 21 del año, en el marco de la tercera fecha del meeting de mitad de año, donde se disputará una programación de 12 carreras y una nueva edición del Clásico Gustavo Ávila GI en recorrido de 1.600 metros.

La Rinconada: Nieta de Chayim reaparece en La Rinconada luego de 121 días

El juego del 5y6 nacional comenzará este domingo a partir de la séptima carrera de la programación, con hora de partida de las 4;00 de la tarde y se ha reservado para yeguas nacionales o importadas de cinco y más años, debutantes o perdedoras, donde hay una nómina de 11 hembras a competir.

Una de las contendientes, es la presentada por el entrenador Abraham Campos, Bel Amore, con la monta del aprendiz Samuel Yánez para los colores del Stud Bam Bam, la cual no ha podido ganar en 20 presentaciones

Bel Amore es una hija del semental Bandeneón en Cruz de Plata por Chayim, la cual no corre desde el pasado 16 de enero del año en curso, donde llegó tercera de Majestic Shot a tres cuerpos. La hembra es nieta paterna del gran semental Chayim, el cual es padre del mejor purasangre venezolano con campaña en el exterior, como lo es Remarkable News.

En su trabajo más reciente, el pasado 9 de mayo, dejó parciales de 400 en 32.2 para remate de 15.2 cómoda en pelo de carrerón, Informó la División de tomatiempos del INH.