Efectividad garantizada: Mira el dato estadístico de una importada que podría decidir el domingo en el Clásico Gustavo Ávila (GI)

Suscríbete a nuestros canales

La vigésima tercera edición del Clásico Gustavo Ávila (GI) se disputará este domingo 17 de mayo. La prueba ocupará el sexto turno en el orden de las competencias no válidas, dentro de la cartelera oficial de la vigésima primera reunión en el hipódromo La Rinconada.

Siete yeguas, tanto nacionales como importadas de cuatro y más años, integran la nómina oficial del evento. El lote recorrerá la distancia de la milla por una bolsa de 195.000 dólares en premios. Asimismo, la competencia marcará el inicio del Loto Hípico.

Con el número 5 en la gualdrapa, la estadounidense Tale of May figura en la nómina oficial. La yegua defenderá los colores del Stud Mi Chinata bajo la preparación de José Luis Balzán y contará, una vez más, con la monta de José Alejandro Rivero, además de reaparecer luego de un corto descanso de 35 días sin correr.

Estadística: Tale of May Distancia de la milla La Rinconada

La pupila de Balzán ostenta una efectividad al 100% y totalmente impecable en el dato estadístico para este recorrido de 1.600 metros. En su anterior presentación en esta distancia, el pasado 8 de febrero, se impuso en la Condicional Especial para yeguas con una ventaja de 3/4 cuerpos.

Si conquista esta selectiva de gala, la yegua estadounidense alcanzará su segundo triunfo de forma consecutiva en esta distancia. Además, la victoria podría representar su primer lauro en esta prueba de Grado de la mencionada jornada dominical.

De este modo, el Clásico Gustavo Ávila dictará la sentencia final en una historia de invictos y de astucia táctica. La arena caraqueña esperará por el desenlace de esta electrizante competencia de Grado I.