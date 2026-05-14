El renacer de un campeón: Entérate los detalles de los compromisos de Alfredo García Paduani para su regreso en La Rinconada

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Este jueves 14 de mayo se realizó la jornada de ajuste en el hipódromo La Rinconada donde jinetes y entrenadores estuvieron presentes para evaluar las condiciones atléticas de los ejemplares participantes para la reunión 21 a celebrarse este domingo 17 de mayo.

Uno de los momentos más esperados por la afición hípica caraqueña es el regreso de uno de los jinetes más emblemáticos y con una hazaña algo inédita lograda en La Rinconada: Ser el primer jinete en conquistar la Triple Corona Nacional con dos ejemplares diferentes: Ocean Bay y Gran Will.

Se trata del reconocido Alfredo García Paduani, un jockey nacido en Caracas el 29 de agosto de 1970 por lo que cuenta con 55 años de edad. Su infancia las pasó entre los sectores de Las Adjuntas, Propatria y Coche.

Su inicio como jinete fue a los 17 años en Ciudad Bolívar y en 1995 debutó en el principal óvalo de La Rinconada. Es conocido como “Domina la mente”

En su carrera profesional tiene más de 500 victorias en los óvalos nacionales y desde año 2017 dejó de montar en la arena caraqueña.

Entre los triunfos favoritos de Paduani el óvalo de Coche fueron: La Triplecorona (Dos con Ocean Bay y uno con Gran Will), Clásico Presidente de la República con Panzer Barcelona (2016) y el Gran Premio Clásico Simón Bolívar con Squezze Play (2011).

Asimismo, Alfredo Paduani admira a los jinetes José Luis Ortiz e Irad Ortiz Jr., y también hizo mención a la yoqueta Johanis Aranguren.

Entrevista: Alfredo García Paduani Regreso R21 5y6 La Rinconada

García Paduani asistió la mañana de este jueves a la actividad de los ajustes en la pista caraqueño y aprovechó su tiempo para conversar en entrevista con el equipo de Meridiano Web para revelar los detalles de su regreso y conocer los compromisos para la mencionada reunión dominical.

Saludos Alfredo y estamos agradecidos por entrevistarte. Ante todo, queremos saber, ¿cómo te siente en regresar a este patio que ha sido y es tu lugar de muchas historias en tu carrera profesional?

-Un gran saludo para todos y estoy agradecido por la oportunidad, además de estar muy contento por la entrevista con Meridiano acerca de mi regreso aquí a La Rinconada y poder expresarme para el público hípico.

Dos compromisos importantes Alfredo para tu reaparecida del domingo para el 5y6 de la reunión 21. Comienzas con la yegua Gran Shishapangma del trainer Domingo Aquino en la quinta válida.

-Una yegua que realmente estamos esperando lo mejor de este animal. Sabemos que la carrera no está fácil, pero hay fe y le está hablando un hombre de fe. Así es que espero que todos me liguen para esta carrera.

Cierras tu compromiso en la sexta válida (carrera de los acumulados) con el castaño Prince of Sucess del también preparado Domingo Aquino.

-Es una carrera comprometida en el sentido que todos los caballos tienen chance. Son caballos parejos porque tienen una cierta edad y el que tenga menos tropiezos y salga las cosas bien es el ganador y entre ellos me incluyo con este caballo (Prince of Success). Espero que este ejemplar no lo dejen por fuera.