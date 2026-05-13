Rumbo a La Rinconada: Jinete Adrián Giannetti revela los detalles de su viaje y expectativas en Venezuela

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Este martes 12 de mayo se conoció la información de parte de este medio digital y de primera mano que el Stud Transformers traerá al hipódromo La Rinconada al jinete profesional argentino Adrián Maximiliano Gianetti, por lo que será su primera visita oficial tanto en Venezuela como en el óvalo caraqueño.

El jockey Giannetti es ganador de más de 1.400 victorias en su carrera profesional en los óvalos argentinos.

Video entrevista: Argentina Adrian Gianetti Preparativo de viaje Compromisos La Rinconada

Es por esta razón que el día miércoles 13 de mayo desde Argentina, el propio jockey Gianneti compartió un vídeo de entrevista en exclusiva para Meridiano Web para comentar acerca de todo lo relacionado con su primer viaje y sus montas para la reunión 21 en el óvalo de Coche.

Saludos Adrián gracias por la entrevista y coméntanos en exclusiva cómo vas con los preparativos para viajar a nuestro país y sabemos que cumplirás dos compromisos con el Stud Transformers.

“Un gran saludo y aprovecho por este medio para contarles que el día viernes estaré arribando a Venezuela, mi primera visita hacia este país gracias a una invitación que me hizo el señor Cristián Viola (propietario del Stud Transformers) para montar a sus ejemplares el día domingo en el hipódromo La Rinconada”.

Adrián cómo te sientes en tu primera visita oficial al hipódromo La Rinconada conocido como el principal óvalo venezolano.

“Estoy muy contento y con muchas ansias de poder estar allí y compartir con todos este fin de semana y que para mí será inolvidable”.

Como bien mencionaste Adrián tendrás dos compromisos de montas para el día domingo en la reunión 21 en la arena caraqueña. Inicias en la segunda competencia con el ejemplar importado Silk Eyes (ARG), presentado por Fernando Parilli Araujo.

“Mira es un caballo que viene de correr muy bien. Creemos que, con la distancia, el ejemplar debería sentirse muy cómodo y también dependerá un poco de la suerte de que las cosas salgan bien en el desarrollo”.

Cierras tus compromisos con la yegua igualmente argentina Benicia en la cuarta válida para el juego del 5y6.

“Una yegua que la tiene en buen concepto y ambos ejemplares llegan en gran forma y esperamos la mejor de la suerte”.

Adrián comenta de tus impresiones hacia Venezuela y en especial el hipódromo La Rinconada pues ya lo han visitado dos de tus colegas: Gustavo Calvente y Juan Pablo Paoloni.

“En lo personal, me siento muy contento de poder conocer un país nuevo, gente nueva. Por lo poco que pude apreciar y por lo que pude ver en los vídeos de las carreras en el hipódromo, el público aficionado y por lo que también pude preguntarles a mis colegas quienes ya tuvieron la suerte de viajar y les han ido muy bien y me han hablado cosas maravillosas. Así es que en esta oportunidad me siento muy contento de que sea yo el que me toca vivir personalmente.

Para finalizar, el látigo envió un saludo para Meridiano Web y un saludo para toda la afición venezolana.