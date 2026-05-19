El óvalo del Cabriales vibra este sábado con el Clásico "Jockey Club de Valencia"

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El Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas este sábado 23 de mayo para la celebración de la reunión número trece de la temporada 2026. Este evento, de alta relevancia para la comunidad hípica del estado Carabobo, centra su atención en una nueva edición del Clásico Jockey Club de Valencia, una de las pruebas de mayor tradición en el calendario regional.

Desafío de fondo en la arena valenciana

La competencia central se efectuará como la segunda prueba no válida del programa. Los seis purasangres inscritos enfrentarán un recorrido de 1.800 metros, una distancia que pondrá a prueba la resistencia y capacidad estratégica de los jinetes. Además del prestigio que otorga el triunfo, los participantes disputarán un premio especial adicional de 24.000 dólares, factor que asegura una entrega total en cada tramo de la carrera. El espectáculo promete máxima adrenalina para los asistentes, quienes colmarán las tribunas en apoyo a sus ejemplares favoritos.

El 5y6 nacional tras una cifra histórica

El interés de la afición también se concentra en el popular juego del 5y6, cuya primera válida iniciará a las 2:50 de la tarde tras el arranque de la programación oficial a la 1:30 p.m. Para esta jornada, el sistema de apuestas busca establecer su cuarto monto récord en recaudación de forma consecutiva. Hasta la fecha, la marca máxima de 2026 se sitúa en Bs. 92.217.000,00, cifra que podría quedar atrás gracias al respaldo masivo de los apostadores.

La primera de las válidas contará con nueve aspirantes de tres y más años, ganadores de tres y cuatro carreras, en un trayecto de 1.700 metros. Esta prueba dispone de un incentivo económico de 11.560 dólares a repartir. Por otro lado, la carrera de cierre luce como un reto para los pronosticadores debido a la paridad de sus nueve inscritos. En este lote de ganadores de tres y más años, destaca Candy Cummings, ejemplar que viene a una nueva presentación en búsqueda de visitar nuevamente el recinto de ganadores.

El pulso por la estadística: Jinete Entrenadores

En el ámbito profesional, la lucha por los campeonatos de la temporada se mantiene al rojo vivo. El jinete Francisco Quevedo comanda el renglón de los conductores con un total de 15 triunfos, mientras que Jesús Carfunjol Arteaga hace lo propio entre los entrenadores con 18 fotos en el recinto de ganadores.

La reunión de este sábado no solo representa una oportunidad de éxito económico para los participantes y apostadores, sino que reafirma el estatus de Valencia como una plaza fundamental para el desarrollo del hipismo nacional.