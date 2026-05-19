Templario acecha el Clásico "Jockey Club de Valencia" en una distancia favorable

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El espectáculo hípico regresa este sábado 23 de mayo al Hipódromo Nacional de Valencia con la celebración de su reunión número 13 de la temporada 2026. La jornada, compuesta por ocho competencias, centra toda la atención en el Clásico Jockey Club de Valencia, evento de alta jerarquía que compartirá el protagonismo con el tradicional juego del 5y6 nacional.

El reto de los 1.800 metros: Hinava

La edición de este año tendrá lugar en la segunda carrera no válida de la tarde, con el salto inicial programado para la 1:55 p. m. La prueba está reservada para ejemplares de tres y más años, quienes deberán cubrir un trayecto de 1.800 metros. Además del honor deportivo, la institución dispuso un premio especial de 24.000 dólares a repartir, lo que asegura una competencia de alto nivel estratégico.

En la nómina de seis aspirantes destaca la figura de Templario. El veterano corredor de ocho años, bajo la tutela de José Jaramillo, atraviesa un momento físico excepcional. Nuevamente contará con los servicios del jinete profesional Hemirxon Medina, conductor que lo guio hacia la victoria en sus dos presentaciones previas en el óvalo de Hinava.

Este hijo de Marital Asset en Awesome Princess, nacido en el Haras La Primavera, suma tres triunfos desde su traslado al circuito carabobeño. En esta ocasión, el purasangre cuenta con cien metros adicionales en comparación con su última salida, factor que favorece sus medios locomotivos y su potente remate en los tramos finales.

Una nómina de respeto

Pese al favoritismo de Templario, el resto de los inscritos posee la calidad necesaria para comprometer el resultado. La lista de competidores se completa de la siguiente manera:

El Gran Luis (01): Encabeza el grupo de retadores en una prueba que promete emociones desde el aparato de partidas.

Encabeza el grupo de retadores en una prueba que promete emociones desde el aparato de partidas. Peterose (02): Contará con la monta de Fernando García y el entrenamiento del líder Jesús Manuel Carfunjol Arteaga.

Patriley (03): El segundo representante del establo de Carfunjol Arteaga llevará sobre el lomo al jockey Alejandro Briceño.

Shakman (05): El entrenador Yondel Calderón confió la responsabilidad de la conducción al efectivo Francisco Quevedo.

El De Valle (06): Un pupilo de Juan Carlos Pérez Pérez que tendrá a Oliver Medina como guía en la distancia de fondo.

Expectativa por el 5y6 Nacional

Tras la disputa de este evento selectivo, la afición volcará su atención hacia el pool nacional, el cual arrancará de forma oficial en la tercera competencia de la cartelera sabatina. La directiva del hipódromo espera una concurrencia masiva y una recaudación importante, impulsada por el atractivo de ver a corredores de la talla de Templario en la antesala de las válidas.

Los preparativos en el Hipódromo Nacional de Valencia concluyeron con éxito, y todo queda dispuesto para una tarde donde la resistencia en los cuatro codos será la clave para alcanzar la gloria en el "Jockey Club".

Victoria selectiva 2025

La historia reciente de esta competencia evoca la edición de 2025, cita donde Moscabado dictó cátedra en la distancia tras detener el cronómetro en 122.3. Aquel hijo de Vacation en Pine Shelter contó con la preparación de Yondel Calderón y los servicios del jinete Jaime Lugo.