Nómina confirmada: Siete ejemplares disputarán el VI Clásico "Juan Arias" en La Rinconada

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El espectáculo hípico en el óvalo de Coche alcanza su punto máximo este domingo 24 de mayo. La vigésima segunda reunión del segundo ciclo de la temporada 2026 presenta una agenda de 13 competencias de alto nivel, donde la sexta edición del Clásico "Juan Arias" (Grado I) figura como el gran atractivo de la jornada. Esta prueba rinde honores a la memoria del legendario entrenador venezolano, artífice de la hazaña de Cañonero II en el Kentucky Derby de 1971.

Un duelo de siete aspirantes por la gloria y 195.000 dólares: La Rinconada

La carrera ocupa el séptimo turno de la programación, justo antes del inicio del tradicional 5y6 nacional. En esta ocasión, siete purasangres de cuatro y más años medirán fuerzas en un trayecto de 1.600 metros. La nómina destaca por su diversidad de orígenes, con la presencia de un ejemplar nacional frente a seis corredores importados, lo que otorga un carácter internacional al evento. Además del prestigio institucional, los participantes disputan una bolsa de premios con un incentivo especial de 195.000 dólares a repartir.

La composición de la prueba garantiza una lucha táctica desde el salto inicial. El lote de competidores queda distribuido de la siguiente manera:

Ekati King (USA): El estadounidense contará con la conducción de Johan Aranguren bajo la preparación de Gabriel Márquez.

Lured Away (USA): Jaime Lugo asume la responsabilidad sobre este ejemplar entrenado por Fernando Parilli Araujo.

Magicshadow (USA): Robert Capriles llevará las bridas del segundo pupilo de Gabriel Márquez en la contienda.

Astuto: El único representante de la cría nacional buscará sacar la clase con Jhonathan Aray y el entrenamiento de Humberto Correia.

Gran Yaco (USA): Noel Kucich confía la monta de este corredor al experimentado Iván Pimentel Jr.

Steady (CHI): La chilena, bajo la tutela de Juan Carlos García Mosquera, tendrá la guía de Francisco Quevedo.

Tuco Salamanca (ARG): El argentino completa la delegación extranjera con la monta del joven Hemirxon Medina y el cuido de Fernando Parilli Araujo.

Tras los pasos de Gran Alabama:2025

La historia reciente de este clásico recuerda la edición de 2025, cuando el criollo Gran Alabama dictó cátedra en la distancia. Aquel hijo de Manchester en Catira Luci, bajo el entrenamiento de Riccardo D’Angelo y la conducción de Robert Capriles, aseguró una victoria contundente para los colores nacionales. En esta oportunidad, el panorama luce más complejo para el representante local ante la sólida nómina de importados de Argentina, Chile y Estados Unidos.

La presencia de una yegua en este grupo de competidores añade un factor de intriga a la milla, pues la versatilidad de las hembras en trayectos intermedios suele comprometer el dominio de los machos. Los preparativos finales en la pista de La Rinconada anticipan una de las carreras más vibrantes del primer semestre, en una tarde donde la estrategia de los jinetes y la condición física de los atletas serán las claves para cruzar la meta en el primer lugar.