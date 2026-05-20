Ojo clínico: Debuta en La Rinconada una potra que tendrá el aval de una yunta ganadora

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El éxito del hipismo venezolano se consolida semana tras semana. El reflejo de este auge es el 5y6 dominical, una apuesta en permanente evolución cuyos dividendos van en aumento, para el beneficio directo de los aficionados.

Por tal motivo, el hipódromo La Rinconada albergará este domingo 24 de mayo su reunión número 22, válida como la segunda jornada del segundo mitin de la temporada 2026.

La jornada ofrecerá una programación de 13 competencias, entre las que destaca la sexta edición del Clásico Juan Arias. Este evento rinde homenaje al recordado entrenador profesional, quien alcanzó la hazaña de la Doble Corona de Estados Unidos en 1971 con el inmortal Cañonero.

Potra debutante: Ciclo no válido R22 La Rinconada Datos Hípicos

La segunda competencia de la cartelera estará reservada para yeguas de tres años, nativas e importadas, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros y con una bolsa total de 33.800 dólares.

En este lote de ocho aspirantes resalta el estreno de Miel Caoba (número 3). La conducirá Oliver Medina (campeón de la estadística de jinetes del primer meeting) bajo el entrenamiento de Ramón García Mosquera, pues defenderá los colores del Stud Gluck.

Nacida en el Haras Urama el 23 de marzo de 2023, la pieza castaña es una hija del semental Equine Perfection en Full Count, por Haynesfield. Por la línea paterna, Miel Caoba es media hermana de los ejemplares: Congruente, Gift Winner, Isa Joaquina y Perfect Dream, mientras que por el lado materno es media hermana de Gran Euro.

Al mismo tiempo, Miel Caoba usará los siguientes implementos: Vendas, (V), Gríngola (Gr), Bozal Blanco (BB) y Lengua Amarrada (La).

Ante este panorama, el debut de esta tresañera generará un enorme interés en las tribunas. La afición observará su primera actuación, y eso le transmitirá una confianza que se multiplicará al ver la alianza de un equipo profesional de primer orden, combinación ideal para que Miel Caoba alcance su primera foto en el recinto de ganadores.

Ejercicios previos al debut: La Rinconada

Estos han sido los trabajos de entrenamientos de la pupila de García Mosquera de cara a su estrena en la jornada dominical:

El 1ro de mayo marcó 77.4 para 1.000 metros, en silla, cómoda con remate de 13.6.

Luego el 08 de mayo registró 52.2 para 800 metros, en silla, al tiro, movida + 3c Tornado Jesús (potro que también debuta en la mencionada reunión 22).

Finalmente, el 16 de mayo detuvo el crono en 71.2 para 1.000 metros, muy cómoda, en pelo con remate de 12.8.