Reaparece hijo de la campeona Ninfa del Cielo luego de 217 días sin competir en La Rinconada

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Una nueva semana de carreras se va a realizar este domingo en el Hipódromo La Rinconada como parte de la temporada 2026, al darse a conocer la programación de la cuarta fecha del segundo meeting y en la reunión hípica número 22 del año, contará con una agenda de 13 carreras y la disputa del Clásico Juan Arias (GI) para yeguas nacionales o importadas de cuatro y más años en 1.600 metros.

La Rinconada: Reaparece hijo de la campeona Ninfa del Cielo en La Rinconada

Dentro de las carreras no válidas, que en esta oportunidad serán un total de siete competencias, a la altura de la tercera carrera, se va a disputar una prueba para caballos nacionales o importados de cinco y más años en recorrido de 1.200 metros y tiene una nómina de ocho purasangres a competir.

En dicha competencia, el entrenador Jorge Salvador ha inscrito a participar al macho castaño de cinco años, Grateful con la monta del jockey profesional Franklin Puello para los colores del Stud Enigma con un peso de 53 Kilos a correr.

Dicho ejemplar va a su segunda participación como purasangre luego de haber debutado el pasado 19 de octubre del 2025, en recorrido de 1.200 metros con un tiempo de 77.1 y la monta de Félix Velásquez en ese momento.

El ejemplar es un producto del semental Champlaim (GB) en la yegua criolla Ninfa del Cielo por Pig Prairie (USA), el cual va a la pista de carrera nuevamente, después de 217 días sin participar en una jornada oficial. Su trabajo más reciente lo hizo el sábado 16 de mayo donde dejó 38.1 en 600 metros,51.4 /2p /66.4 /82.4 / animado +2 c de Violent Love en silla, indicó la Dividión de toma tiempos del INH en su hoja de ajustes y traqueos.