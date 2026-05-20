Félix Marquez: “Tengo el material para estar en el recinto de ganadores este domingo en La Rinconada”

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Un total de 13 atractivas competencias, con una prueba selectiva en el ciclo no válido, integran el programa que diseñaron las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) para el deleite de la fanaticada hípica este domingo 24 de mayo.

La jornada de entrenamientos de este miércoles en la arena de Coche contó con la presencia de destacadas figuras del hipismo. El equipo de Meridiano Web se desplegó en el óvalo con un objetivo claro: recolectar los datos más precisos para el público apostador.

El análisis de sus compromisos: La Rinconada R22

Dentro de la ronda de entrevistas, conversamos con el jinete aprendiz Félix Márquez, quien concretó un excelente primer mitin con un total de 13 victorias. Para este domingo, Márquez firmó cinco compromisos que le darán la oportunidad de sumar sus primeros éxitos en la cuarta fecha del segundo mitin del año.

Su agenda de montas inicia en la tercera carrera con Gran Azabache:

"Tuve la oportunidad de conducirlo en una ocasión, justo en su reaparecida bajo la tutela del preparador Di Luca. Ese día arribamos en el cuarto puesto con varios tropiezos, en una actuación meritoria. Este domingo el ejemplar regresa a mis manos; es un lote parejo donde él se desenvuelve bien y, con el favor de Dios, estaremos en la definición", afirmó el fusta.

Poco después, en el trayecto de 1.800 metros, asumirá el control de Dumpling, un ejemplar con el cual ya conoce la victoria:

"Esta distancia se adapta muy bien al caballo. Creo que tendremos un desempeño mucho más eficiente. Estén muy pendientes de su avance en los metros finales".

La mira puesta en el 5y6

En el bloque del juego de las mayorías, el entrenador Luis Peraza le otorgó la confianza para guiar de nuevo a Vida, un rival de fuerza en el tiro de 1.200 metros:

"A este caballo lo conduje en una oportunidad donde perdí una carrera increíble. Agradezco a su propietario y al entrenador por brindarme una nueva oportunidad. En esta ocasión, con el favor de Dios, proyectamos decidir la competencia".

En la cuarta válida del 5y6, Márquez se subirá de nuevo al lomo de Don Thiago, un presentado de César Cachazo:

"A este ejemplar también lo llevé al triunfo. El pasado sábado realizó un ejercicio que me dejó gratamente sorprendido por su excelente condición. Vamos a aprovechar el planteamiento de la carrera, la cual parece inclinarse hacia una pelea inicial en velocidad. No dejen afuera al mío, porque se hará sentir en los metros finales".

Para cerrar sus compromisos en la tradicional "carrera de los acumulados", el aprendiz repetirá la monta de la yegua Waya Waya:

"Esta mañana cumplí con su sesión de galope y se encuentra en óptimas condiciones. Casualmente, es otra yegua que se desempeña muy bien en estos tiros intermedios. En este lote, ante rivales de su misma edad y si Dios lo permite, estaremos en la pelea por el triunfo", concluyó Márquez.