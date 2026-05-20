Estén muy pendiente: Ejemplar que en su última fue favorito regresa con buenos ejercicios para el 5y6 dominical

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El tradicional juego del 5y6 se mantiene como el preferido de la afición venezolana con 81 años de historia y de trayectoria. Esta modalidad de apuesta nació con un doble propósito: Garantizar total transparencia a los apostadores y, al mismo tiempo, consolidar un motor económico vital para el desarrollo y estímulo de la industria hípica nacional.

En la actualidad, el 5y6 se consolida como el principal pasatiempo del pueblo venezolano, un legado imborrable que trasciende de generación en generación.

La acción del juego de las mayorías arrancará en la octava carrera de la reunión número 22 del año. Con este atractivo programa, la expectativa se centra en registrar un nuevo récord en el monto sellado y repartir dividendos millonarios.

Mr Bárbaro: Reaparece 5y6 R22 La Rinconada Datos Hípicos

Precisamente, la octava carrera, primera válida para el 5y6 reunirá a caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, por lo que la distancia será de 1.200 metros, además de contar con una nómina de 10 competidores que buscarán la bolsa de 33.800 dólares en premios a repartir.

En este lote se destacará Mr Bárbaro (llevará el número 10 en la gualdrapa), será presentado por Luis Ernesto Peraza para los colores del Stud 8A y contará con la exigente monta del joven látigo profesional Yoelbis González.

El purasangre, nacido y criado en el Haras Los Samanes Polo & Racing, reaparece tras 112 días de inactividad. En su anterior compromiso se levantó de manos en la partida y pese a eso fue capaz de arribar quinto a 20 cuerpos del ganador Alkalino.

Cabe destacar que, en dicha carrera, el presentado por Peraza se perfiló como el segundo favorito de Gaceta Hípica y estrenó el implemento de las gríngolas (+Gr).

Trabajos de cara su reaparecida: La Rinconada

Estos fueron los trabajos de entrenamientos realizado en este mismo mes de mayo por el pupilo de Peraza:

El 08 de mayo marcó 54,8 para 800 metros, en pelo, cómodo muy bien, con remate de 12.4 en pista ligera.

El día 16 de mayo, el crono fue de 44.6 para 600 metros, igualmente en pelo, de menos a más, muy bien, con un remate de 12.6 en pista normal.