Noel Kucich: “Un poco de suerte y vamos estar en el tope del marcador de La Rinconada”

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El máximo anhelo de todo preparador en el hipismo es inscribir su nombre en la historia a través de los eventos de corte selectivo. Este domingo, en el marco de la reunión número 22 de la temporada fecha que representa la cuarta jornada del segundo mitin del año, el óvalo de La Rinconada vestirá sus mejores galas. La pista de Coche recibirá una nueva edición del Clásico "Juan Arias" (Grado I), una de las pruebas más emblemáticas del calendario hípico nacional.

La competencia se disputará en el exigente trayecto de 1.600 metros y contará con una selecta nómina de siete participantes: seis machos y una yegua. Todos ellos irán en la búsqueda de la gloria profesional y de una atractiva bolsa de premios especiales a repartir, la cual asciende a la cifra de $195.000,00.

En este escenario de alta competencia, el entrenador Noel Kucich afina sus estrategias con el firme objetivo de sumar un nuevo triunfo a su campaña actual y el primero dentro del naciente mitin. El profesional del entrenamiento conversó en exclusiva con el equipo de Meridiano Web durante la mañana de ajustes y ofreció un panorama detallado sobre sus dos presentados de la jornada.

My Striking Mate: Listo para romper el sello de perdedor

Las labores para el establo de Kucich iniciarán temprano, específicamente en la tercera carrera de la tarde. En este compromiso, el entrenador asumirá la responsabilidad de ensillar a My Striking Mate, un ejemplar de cinco años que busca su consagración:

"Este caballo viene de actuar en este mismo lote de ejemplares de cinco años perdedores, una competencia donde cumplió con una destacada actuación al escoltar al ganador en el segundo puesto. Para esta oportunidad, el ejemplar contará con los servicios del jinete Jaime Lugo Jr.", explicó el preparador.

Kucich manifestó un notable optimismo debido a la evolución física que muestra su pupilo de cara a este compromiso dominical:

"Consideramos que las condiciones son muy favorables. El caballo se encuentra en un lote adecuado, está mucho más puesto en carrera y cuenta con el aval de su reciente segundo lugar. Ante este panorama, considero que solo nos falta un toque de fortuna para asegurar la victoria este domingo en La Rinconada".

Gran Yaco: La carta selectiva en el evento central

El compromiso de mayor envergadura para Noel Kucich llegará a la altura de la séptima carrera del programa oficial. Allí presentará a Gran Yaco, ejemplar que portará el número cinco en su gualdrapa en el Clásico "Juan Arias":

"Para mí representa un verdadero honor formar parte de este clásico a través de Gran Yaco. En esta magna cita, el caballo tendrá la conducción del experimentado jinete Iván Pimentel Jr., quien se encargó de trabajarlo el pasado sábado en silla. En esa sesión de entrenamientos, el ejemplar ejecutó un ejercicio espectacular, donde exhibió mucha fuerza y una energía desbordante", relató con entusiasmo.

El entrenador destacó la compenetración que se consolidó en los últimos días entre el jinete y el purasangre:

"Desde ese ajuste del sábado, Iván asumió la tarea de trabajarlo de forma diaria. El jinete manifiesta mucha satisfacción con la actitud y el temperamento que muestra el caballo en la pista. Sabemos que es una carrera compleja; respeto profundamente a todos los participantes porque, como todo evento de Grado I, la paridad es extrema".

Finalmente, Kucich analizó las ventajas estratégicas que posee su presentado para adjudicarse el millonario premio:

"El puesto de partida por la parte externa nos favorece de gran manera. La estrategia planificada es que el nuestro se coloque cerca de la velocidad inicial de la carrera. Con un poco de suerte en el desarrollo del trayecto, estamos seguros de que podremos estar en el tope del marcador y celebrar el triunfo", concluyó el profesional de la fusta.