Vuelve a la pista yegua ganadora de GI en La Rinconada después de 70 días sin correr

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El hipódromo La Rinconada tendrá este domingo una nueva versión del Clásico Juan Arias GI en honor al primer entrenador venezolano en haber ganado una prueba de la triple corona en Estados Unidos, al conseguir el Kentucky Derby y el Preakness Stakes ambos (G1) en 1971 con el purasangre Canoñero II y la monta del criollo Gustavo Ávila.

La Rinconada: Vuelve a la pista yegua ganadora de GI después de 70 días sin competir

La jornada de carreras del domingo tiene una programación de 13 competencias, donde en la séptima y última de las no válidas, se realizará la sexta edición del Clásico Juan Arias GI, reservado para yeguas nacionales o importadas de cuatro y más años en recorrido de 1.600 metros y cuenta con una nómina de siete hembras a competir en la selectiva de grado.

Una de ellas, es la hembra Alazana, Steady (CHI), presentada por el entrenador Juan Carlos García, quien le da la monta al jinete profrsional Francisco Quevedo para los colores del Stud chileno, Doña Ester y correrá con el número seis en el lomo con un peso de 54 Kg con el descargo respectivo del Handicap como yegua en pruebas de grado.

La hija del semental Midshpman (USA) en Satin Moon por Malibu Moon, no ha podido ganar en dos presentaciones en la presente temporada, tiene una campaña general de cuatro victorias en diez competiciones, donde sumó el Clásico Internacional Emisael Jaramillo GI el pasado 14 de diciembre del 2025 en recorrido de 1.800 metros, vuelve a la pista, tras un parón de 70 días sin competir en pruebas oficiales.

Su trabajo más reciente lo realizó el sábado 16 de mayo, donde dejó parciales de 65,4 en 1.000 metros, 78.3 /2p /92.2 /107.4// movida al final y respondió, informó la División de Tomatiempos del INH en el reporte de las hojas de ajustes que publican en las cuentas oficiales de distintas redes sociales.