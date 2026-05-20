Humberto Correia advierte: "El ganador del Simón Bolívar anda extraordinario para el domingo en La Rinconada"

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Si algo define al entrenador Humberto Correia es su mística de trabajo incansable y su entrega total a la hípica. Tras firmar un primer meeting dorado, el destino le impuso un reto en este inicio de la segunda mitad de la temporada, un tramo del año donde la victoria se le ha hecho esquiva. Lejos de caer en la desesperación, el profesional afronta el momento con aplomo. Lo respalda la certeza de que el esfuerzo diario rinde sus frutos y de que el talento en su caballeriza se mantiene intacto.

Para el experimentado preparador, el éxito es una consecuencia directa del tiempo y la constancia. Con la firme disposición de romper la racha este mismo domingo, Correia ensillará a cinco valiosas piezas que prometen un rol protagónico en el óvalo de Coche. Antes del desafío, el entrenador atendió a las cámaras y micrófonos de Meridiano Web en plena mañana de aprontes de este miércoles para desglosar cada una de sus cartas.

El regreso del monarca del "Simón Bolívar": 42 días La Rinconada

El primer compromiso de la tarde llegará por intermedio de Astuto, flamante ganador del Clásico Simón Bolívar (Grado I) de la temporada 2025. El valioso pistero buscará una nueva selectiva para su historial y la primera de este año 2026. Al respecto, el preparador se mostró entusiasmado:

"Este caballo está en óptimas condiciones. Sus ejercicios de preparación resultaron extraordinarios y, por la forma en que se desplaza en la pista, tenemos la seguridad de que será un duro rival a vencer en una prueba selectiva de tanta importancia".

Invencible busca extender su hegemonía en el 5y6

Más adelante, en el tradicional ciclo del 5y6 nacional, la acción para el establo se trasladará a la cuarta válida. En dicha competencia, y luego de hilvanar tres triunfos consecutivos, el ejemplar Invencible saltará de nuevo a la cancha en un recorrido de 1.300 metros.

"Efectivamente, el ejemplar viene de ganar tres carreras en forma consecutiva. Tendrá nuevamente a Robert Capriles en la silla. Por el estado físico que exhibe en la cancha, consideramos que los rivales de este lote no serán un obstáculo para que consiga una nueva victoria", aseveró Correia con notable confianza.

Un "uno-dos" latente en la quinta válida

La expectativa aumentará notablemente en la quinta válida de la tarde, competencia donde el entrenador presentará una yunta de cuidado: Reina Amada y Hayes Bay. El estratega confía en que ambas potrancas decidan la carrera a su favor:

"Las dos se encuentran muy bien en la pista. En el caso de Hayes Bay, ella viene de una reaparición excelente en la cual ocupó el segundo lugar en el exigente recorrido de 2.100 metros, y mantiene sus plenas condiciones. Por su parte, Reina Amada viene de escoltar a los ganadores en dos ocasiones consecutivas dentro de este mismo lote. Debido a la condición actual de ambas, esperamos asegurar el uno-dos en el marcador".

Alerta máxima en la carrera de los acumulados

Por último, en la siempre compleja competencia de los acumulados la sexta válida, Correia confiará la conducción de la castaña de siete años, Inspiración, al experimentado jinete Jaime Lugo. El preparador ofreció una valiosa alerta para los apostadores:

"Esta es una carrera bastante pareja. Por nada del mundo vayan a dejar fuera de sus combinaciones a Inspiración. Mi recomendación es que la acompañen junto con las principales favoritas del evento".

Una invitación a la fiesta hípica

Para finalizar el encuentro con los medios, el profesional del entrenamiento hípico extendió un mensaje de entusiasmo a toda la afición venezolana:

"No me queda más que invitarlos a que asistan este domingo al hipódromo. Disfruten de las carreras de caballos en vivo desde las instalaciones de este hermoso óvalo y sellen el 5y6, el juego de las mayorías que siempre abona excelentes dividendos".