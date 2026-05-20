Esto te va a interesar: Conoce las montas claves de Johan Aranguren con la que podrá estar en el tope del marcador en la R22

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El día miércoles en hora de la mañana se realizó la jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada para lo que será los preparativos para la reunión número 22 a disputarse el día domingo 24 de mayo a propósito del desarrollo del segundo meeting.

El jinete profesional y un fiel colaborado para este medio digital Johan Aranguren estuvo presente en la mencionada actividad y aprovechó su disponibilidad para ser entrevistado a fin de dar a conocer los detalles de sus tres compromisos para la presente jornada dominical.

Hay que recordar que el pasado domingo 17 de mayo, Aranguren ganó con la yegua importada Uptown Leca (USA) en la cuarta del programa del ciclo no válido de la reunión 21, con tiempo final de 86.3 para los 1.400 metros del recorrido.

Entrevista Meridiano: Johan Aranguren Compromisos R22 La Rinconada Datos Hípicos

Saludos Johan y una vez más estamos agradecidos por hacerte la entrevista para nuestros lectores de este portal digital quienes siempre te leen y están atentos con tus informaciones y recomendaciones claves. En esta ocasión tienes tres importantes montas para la reunión 22 de este domingo que viene, por lo que comienzas en la segunda competencia con la potra Coco Chanel, pues reaparece luego de 336 días sin correr.

-Es una yegua, con la que estoy muy agradecido con su entrenador José Rafael Rojas, al igual que, a los propietarios. Se encuentra bastante bien en cancha y para esta oportunidad estará decidiendo la carrera.

Luego en la séptima del programa es la sexta edición del Clásico Juan Arias (GI), en distancia de la milla. Allí estarás en el lomo del ganador selectivo importado Ekati King (USA) y hará su reaparición luego de 42 días sin correr, presentado por el destacado trainer Gabriel Márquez.

-Un caballo que lo conozco a la perfección para este Clásico Juan Arias. Estoy muy agradecido con el Stud Don Rafael V, específicamente con su propietario Sr. Kelvin Álvarez por cada oportunidad y la estoy aprovechando al máximo. Un caballo que anda excelente en cancha y con el favor de Dios vamos a ganar este clásico.

Tu último compromiso Johan será en la quinta válida para el juego del 5y6 con la yegua Mia Ragazza que vuelve a tus manos bajo el entrenamiento efectivo de Riccardo D’Angelo.

-Sin duda, esta yegua también la conozco a la perfección estoy agradecido con el entrenador Ricky (Riccardo) D’Angelo por la oportunidad y es una yegua que va a estar enredada en el marcado.

Para finalizar la entrevista, Aranguren envió este mensaje para toda la afición hípica: “Invito a toda la fanaticada hípica a que asistan aquí a La Rinconada, sellen el 5y6 y disfrutar del Clásico Juan Arias (GI)”.