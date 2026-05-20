Dato oculto: El mejor rating para el Clásico Juan Arias lo tiene un ejemplar que no está entre los favoritos

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La reunión número 22 de la presente temporada 2026 se disputará este domingo 24 de mayo. La jornada, correspondiente al segundo meeting del año, estructuró una programación de 13 competencias en la que destaca la disputa del Clásico Juan Arias (GI).

La importante prueba rinde tributo a la memoria del destacado entrenador y único profesional venezolano con la hazaña de poseer una Doble Corona de Estados Unidos en su historial, un hito que alcanzó gracias al inolvidable purasangre Cañonero.

Un total de siete ejemplares de cuatro y más años, tanto nacionales como importados, integran la nómina de participantes que saltarán a la pista para recorrer la distancia de la milla. El selecto grupo competirá por una atractiva bolsa de 195.000 dólares a repartir.

Astuto: Ejemplar Sistema Speed Rating Gaceta Hípica Clásico Juan Arias La Rinconada Datos Hípícos

Con el respaldo de su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica consolida su liderazgo en el mercado, una herramienta idónea que brinda la información necesaria para el éxito de su consecuente afición.

A través de este cálculo, los analistas y apostadores determinan la velocidad y la capacidad de respuesta de cada ejemplar en relación con la distancia y el estado de la pista.

En esta ocasión, el ejemplar con el mejor rating para la publicación de mayor trayectoria en el hipismo venezolano es Astuto. El defensor del Stud Los Audaces, que llevará el número 4 en su gualdrapa, reaparece en las pruebas públicas tras un ayuno de 42 días. El cotizado purasangre contará con la conducción del enérgico Jhonathan Aray y la preparación de Humberto Correia.

En su última actuación, Astuto consiguió la victoria con dos cuerpos de ventaja y detuvo el cronómetro en 79"1 para los 1.300 metros, bajo la conducción de Robert Capriles. Gracias a ese sólido triunfo, el pupilo de Humberto Correia aseguró el mejor rating de la competencia con un total de 81 puntos.

Ahora, el flamante ganador del Gran Premio Clásico Simón Bolívar 2025 buscará ratificar su condición como ejemplar indescartable en la selectiva dominical.