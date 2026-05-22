La Rinconada: Datos de Última Hora para el 24-05-2026

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La hípica nacional se cita este domingo en La Rinconada para cumplir con la reunión 22 del año. El calendario hípico avanza hacia la cuarta fecha del segundo meeting de 2026, con el Clásico "Juan Arias" (GI) como eje central de la programación. El tradicional recorrido de los 1.600 metros pondrá a prueba la resistencia de los mejores puros de cuatro y más años en el patio. Látigos y preparadores de élite entran en escena para ratificar su liderato en una cartelera que promete emociones y dividendos de altura.

La Rinconada: Los mejores datos de última hora para la reunion 22 del BloquedeArmas

La cartelera dominical consta de 13 desafíos, con el inicio del 5y6 nacional pautado para la octava competencia de la tarde. Como preámbulo al bloque de las mayorías, el óvalo de Coche vibrará con la VI edición del Clásico "Juan Arias" (GI), cita estelar para ejemplares de cuatro y más años en el trayecto de la milla. El aficionado hípico cuenta con el respaldo técnico del equipo de expertos del Bloque de Armas, plataforma que garantiza el acceso a entrevistas exclusivas y reportes de última hora para asegurar el éxito en las apuestas.

Este domingo 24 de mayo juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 3:55 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

1) Rey Enigma (5), Cosmos (3), Northern Gold (6).

2) Inspectora (8), Beyonce Champ (6), Miel Caoba (3).

3) Seven Time (6), My Striking Mate (2), Grateful (8).

4) Arcano (8), Luigino (1), Deep Attack (6).

5) Gran Avelina (6), Dwtn Maddie Brown (GB) (5), Renacer (4).

6) Melania (3), Oh Marquesa (1), Aslaug (6).

7) Lured Away (USA) (2), Steady (CHI) (6), Astuto (4).

8) El Abusador (2), El Irlandés (1), Mr. Bárbaro (10).

9) Bravucón (8), Vida (3), Tower Star (5).

10) Sucro (3), Ercolano Spun (1), El Gran Sech (4)

11) Time Report (5), Rio Bravo (3), Tintorero (7).

12) Hayes Bay (USA) (8), Furia (7), Reina Amada (5).

13) Spring Training (9), Waya Waya (6), Elorza Princess (10).

Linea: Hayes Bay (USA).

Dato: Time Report.

Buen Dividendo: Spring Training.