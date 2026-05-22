Rompe los pronósticos: Entérate del revelador informe numérico que expone la mayor sequía de triunfos en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de La Rinconada tiene todo dispuesto para una nueva jornada de emociones. Este domingo 24 de mayo, el principal recinto hípico del país albergará la vigésima segunda reunión de la temporada, la cual destaca por un atractivo programa de 13 competencias comunes que incluye el VI Clásico Juan Arias (GI).

La principal atracción para el público apostador se concentrará en el tradicional juego del 5y6 Nacional, por lo que atraviesa un ciclo estelar debido al incremento sostenido en los montos de la recaudación nacional y una tendencia que vaticina otra tarde de dividendos millonarios para los cuadros que logren el acierto total.

La estadística del 5y6: Números sin ganar La Rinconada

En el análisis de las carreras, la estadística matemática ofrece una guía de enorme valor para la toma de decisiones. Los datos históricos respaldan las combinaciones de quienes buscan optimizar sus aciertos en la jornada. Por tal motivo, presentamos la lista de los números que acumulan el mayor tiempo sin cruzar la meta en las pruebas válidas del óvalo de Caracas.

Válida Número Última Victoria 1ra Válida 10 25 de enero de 2026. 2da Válida 2 25 de enero de 2026. 3ra Válida 5 28 de septiembre de 2025. 4ta Válida 8 15 de febrero de 2026. 5ta Válida 5 12 de octubre de 2025. 6ta Válida 8 7 de septiembre de 2025.

Los ejemplares inscritos para este domingo portarán estos números en sus gualdrapas con un solo objetivo: Romper el tiempo sin triunfos. Esta estadística sirve como brújula para los apostadores que buscan asegurar su cuadro en el juego de las mayorías.