Ruta ganadora en la R22: El favorito de la selectiva, los ejemplares de fuerza y la jugada larga del domingo

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La reunión número 22, está pautada para este domingo 24 de mayo con un total de 13 competencias que incluyen la disputa de una prueba selectiva de grado uno, el clarín sonará partir de la 1:00 de la tarde, en el recinto del hipódromo La Rinconada.

La Rinconada carreras en vivo: Ejemplares con Fuerza Dividendos

Lured Away (Usa) (2):Este ejemplar importado acumula dos segundos lugares desde su estreno en Venezuela. En su historial en Estados Unidos, destaca un tercer puesto en la misma distancia de este domingo, donde registró una marca de 94.2. Con este registro de velocidad, el purasangre posee el potencial necesario para imponerse con solvencia sobre la arena de Coche ante los rivales de turno.

Bravucón (8): La cuadra de Fernando Parilli Tota tiene en este purasangre a un serio aspirante al triunfo gracias al alivio en el peso. El descargo de cuatro kilos que ofrece el aprendiz Samuel Yánez lo sitúa como el caballo a vencer según el hándicap de la prueba. Pese a saltar desde el aparato por un puesto externo, la lectura de la carrera sugiere un beneficio táctico para él. El desgaste físico de los punteros en la primera mitad del trayecto facilitará su avance arrollador en la recta definitiva de La Rinconada.

Río Bravo (3): El examen del retrospecto revela a un ejemplar con una superioridad evidente, situado en esta ocasión ante un lote inferior a sus capacidades habituales. Desde su incorporación al establo de Germán Rojas, el purasangre muestra una evolución física y pistera notable. En este trayecto específico, una salida limpia del aparato será la clave del éxito. Si el pupilo de Rojas logra establecerse cerca de la velocidad inicial, su capacidad de respuesta lo convertirá en un rival de extrema peligrosidad bajo la conducción de Hemirxon Medina en el tramo final de la prueba.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Este reporte resulta clave para los aficionados que buscan dividendos en las jugadas exóticas. Entre las opciones más atractivas destaca la yegua Spring Training (9), participante de la sexta válida para el juego de las mayorías. Con la conducción del aprendiz Francisco Quevedo, el plan es claro: si el joven látigo cumple las instrucciones del entrenador, la yegua presentará una férrea pelea y tendrá argumentos sólidos para cruzar la meta en el primer lugar