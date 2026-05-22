Llega transformado: En la tercera válida para el 5y6 hay un ejemplar que ejecutó un ajuste extraordinario

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Un total de 13 competencias integran la cartelera de la reunión número 22 de esta temporada en el hipódromo La Rinconada. La jornada dominical de este 24 de mayo arrancará de forma oficial a la 1:00 de la tarde y tendrá como atractivo central la celebración de la sexta edición del Clásico Juan Arias (GI).

Por su parte, la tercera válida para el tradicional juego del 5y6 Nacional ocupará el décimo turno del programa oficial. Esta prueba cuenta con una distancia de 1.300 metros y está reservada de forma exclusiva para ejemplares de cuatro y más años, tanto nativos como importados.

Las condiciones del llamado restringen la participación a caballos perdedores que, además, no registren figuraciones en el segundo, tercer o cuarto puesto durante sus últimas tres actuaciones en la pista.

El Gran Sech: Participante 5y6 R22 La Rinconada Datos hípicos

Dentro de la nómina de aspirantes inscritos para la prueba válida destaca la presencia de El Gran Sech, ejemplar que saltará a la pista con el número 4 en su gualdrapa.

El defensor de las sedas del Stud Alvajos-Sech contará con la conducción del jinete aprendiz del momento, Oliver Medina, y recibirá los entrenamiento de Luis Francisco Martín, por lo que en su última competencia arribó quinto a 3 3/4 cuerpos del ganador Gran Euro.

Favorito de la carrera: Caballo