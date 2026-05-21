Alerta de buen dividendo: La gran opción de Gaceta Hípica puede multiplicar tus ganancias gracias a este ajuste clave

Suscríbete a nuestros canales

El segundo meeting del año continúa este domingo 24 de mayo con la vigésima segunda reunión de la presente temporada. La cartelera ofrece un total de 13 competencias, entre las cuales destaca la sexta edición del Clásico Juan Arias (GI), un espectáculo diseñado para el disfrute y la emoción de la afición en las tribunas del óvalo de Coche.

Asimismo, una nómina oficial de nueve ejemplares nacionales y extranjeros de siete y más años, ganadores de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), se medirá en la distancia de 1.200 metros más una atractiva bolsa de $37.180 en premio a repartir.

Ejemplar: Gran Opción 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Entre los aspirantes destaca la presencia de Bravucón (8). El defensor de las sedas del Stud Z.M. contará con la conducción del aprendiz Samuel Yánez y la preparación del entrenador Fernando Parilli Tota.

El veloz competidor regresa a la acción tras un ayuno profesional de 70 días. Por su consistencia y capacidad pistera, surge como el principal candidato de la competencia y recibe la etiqueta de gran opción para la revista Gaceta Hípica.

En su última actuación, disputada el pasado 15 de marzo, el cotizado corredor cumplió con una destacada labor al llegar tercero a 4 cuerpos del ganador Baco.

Ajuste para buscar victoria: La Rinconada

El día miércoles 20 de mayo, el nacido y criado en el Haras Los Caracaros ajustó 28.2 para 400 metros, en pelo, contenido, recta de enfrente con remate de 13.4 segundos informado por la hoja de ajustes por parte de la División Oficial de Tomatiempos de Instituto Nacional de Hipódromos.

Enemigos de la carrera: Ejemplares