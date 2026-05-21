Relojes en mano: El impresionante remate de 11.4 lo acredita para una victoria sorpresiva en La Rinconada

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La vigésima segunda jornada del segundo meeting del 2026 está a la vuelta de la esquina en el Hipódromo Internacional de La Rinconada. Este domingo, la fecha cuatro ofrecerá a jinetes y entrenadores el chance de consolidar y sumar nuevos éxitos o para otros el primero de la temporada. La expectativa crece, ya que cada visita al recinto de ganadores en este cuatrimestre del año será crucial para establecer el rumbo de sus campañas.

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La programación dominical reserva un espacio de especial interés en la cuarta competencia de la tarde. En este compromiso, que reúne a un lote parejo de ejemplares nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de dos y tres carreras, la mirada de los expertos se detiene en el pupilo de la entrenadora Gabriela Guarenas. El desafío se presenta sobre un trayecto de aliento de 1.800 metros, una distancia que pondrá a prueba la resistencia y la capacidad estratégica de los protagonistas.

Un cambio de conducción estratégico

Para esta oportunidad, la cuadra de Guarenas confía la responsabilidad de las bridas al jinete profesional Hemirxon Medina. Esta será la primera ocasión en la que Medina conduzca al ejemplar, un movimiento que genera expectativas positivas dentro del óvalo de Coche. La incorporación de un látigo con la eficacia de Medina busca aportar la serenidad necesaria en los tramos decisivos, especialmente en un recorrido de largo aliento donde la administración de las energías resulta vital.

El análisis de su actuación previa

Al revisar su historial inmediato, destaca su presentación del pasado 12 de abril. En aquella jornada, el equino enfrentó diversos inconvenientes antes de ingresar al aparato de partidas, situación que alteró su disposición inicial. Pese a estos contratiempos previos a la largada, el purasangre demostró gallardía y, una vez en carrera, finalizó en la cuarta posición a solo tres cuerpos y 3/4 del vencedor, Deep Attack. Ese desempeño, bajo condiciones adversas, ratifica que el ejemplar posee la condición física ideal para destacar en el lote actual.

Una alianza en busca del primer éxito

Este binomio entre Hemirxon Medina y Gabriela Guarenas marca su estreno como yunta en la presente temporada. Para la preparadora, el compromiso posee una carga emocional y profesional significativa: se presenta ante una oportunidad clara para visitar el recinto de ganadores por primera vez desde su debut en el difícil arte del entrenamiento de purasangres. Con un ejemplar puesto a tono y una monta de primer nivel, el equipo de Guarenas apuesta a la victoria en una de las pruebas más exigentes de la cartelera.

La mañana de ayer miércoles 21 de mayo del 2025, arrojaron que High Black Cat: 15,1 28,4 40,3 (600MTS) (EP) 53,2 2P 68,3/ 85,3// 102,4/// Contenido con remate de 11,4 con Hemirxon Medina, según los informes de La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

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