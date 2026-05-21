¿Podrá Tintorero vencer a Invencible? Aquí te revelamos sus argumentos pisteros para el domingo en La Rinconada

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El hipismo en Venezuela trasciende la simple competencia deportiva para consolidarse como una tradición arraigada en el fervor popular. Cada semana, los aficionados de todos los rincones del país centran su atención en el óvalo de Coche, donde la emoción de los purasangres une a las familias en torno al análisis y la estrategia. La expectativa por el "cuadrito" del 5y6 nacional crece con cada jornada, pues representa la oportunidad de transformar el conocimiento técnico en un triunfo económico sustancial.

Una meta económica sin precedentes: La Rinconada

Para la reunión número 22, el objetivo de la afición es ambicioso: superar la impresionante marca de Bs 515.392.920,00 recaudados en la jornada anterior. Esta cifra récord evidencia la confianza y el entusiasmo de un público que se vuelca de forma masiva hacia la jugada predilecta de los venezolanos. Dentro de este escenario de alta competitividad, la undécima competencia del programa oficial surge como un punto de inflexión en la tarde dominical. Esta prueba, que funciona como la cuarta válida del 5y6, reúne a un selecto lote de nueve ejemplares de seis años.

Calidad y velocidad en los 1.300 metros

La nómina de esta carrera incluye tanto pisteros nacionales como importados, todos ganadores de dos, tres y cuatro carreras, quienes medirán fuerzas en un recorrido de velocidad pura de 1.300 metros. Entre los aspirantes destaca el ejemplar Tintorero, distinguido con el número 07 en su gualdrapa. Este hijo de Deliberately en Kalahari por Mr. Mistoffelees posee una campaña de 22 actuaciones con tres victorias en su historial. Bajo la preparación de Fernando Parilli Tota, el castaño busca romper una racha adversa que se extiende desde su último triunfo el 22 de octubre de 2023.

Foto: Archivo

(22/10/2023)

Tintorero y la ventaja del descargo: 5y6 nacional

A pesar del tiempo transcurrido sin visitar el recinto de ganadores, Tintorero cuenta con factores clave que invitan al optimismo. Para este compromiso, el jinete aprendiz Samuel Yáñez asume la responsabilidad de conducir al noble ejemplar. La alianza entre este jinete y el entrenador Parilli Tota contempla al menos dos compromisos este domingo, un elemento estratégico para administrar las energías del pupilo.

Un dato determinante reside en el hándicap de 53 kilos que portará Tintorero. Esta asignación lo coloca dos kilos por debajo de su máximo enemigo, Invencible, una diferencia de peso que suele ser crucial en los tramos finales de la competencia. Además, el recorrido de 1.300 metros le resulta familiar, pues una de sus victorias previas ocurrió precisamente en esta distancia. La combinación de frescura, descargo y experiencia en el tiro posiciona a Tintorero como un candidato de primer orden para quebrar su actual sequía de triunfos.