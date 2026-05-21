Directo a las taquillas: Con el ajuste de la línea de Gaceta Hípica debes sellar el 5y6 y así asegurar la victoria

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Este domingo 24 de mayo, la acción hípica regresa al óvalo de La Rinconada con la vigésima segunda reunión del segundo meeting de 2026. El programa oficial incluye un total de 13 competencias, entre las cuales destaca de forma inequívoca la sexta edición del Clásico Juan Arias (GI) como la prueba central de la tarde dominical.

La duodécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, convoca a yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela). Este compromiso se disputará en la distancia de la milla (1.600 metros).

Con el número 8 en la gualdrapa saldrá la importada Hayes Bay (USA). Esta defensora del Stud Los Audaces acudirá al compromiso con la conducción del profesional Jaime Lugo y la presentación del efectivo Humberto Correia.

La cincoañera nacida en Nueva York se postula como la primera favorita y la línea de Gaceta Hípica. En su más reciente actuación pública, correspondiente al Clásico Blondy (GIII), la pupila de Humberto Correia arribó en el segundo lugar a 2 3/4 cuerpos de la ganadora Quality Princess.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 20 de mayo en la arena caraqueña la pupila de Correia galopó dos vueltas, en pelo publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas