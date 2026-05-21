Súper batacazo: El mejor ajuste lo tiene esta yegua que no es favorita y será la jugada clave para reventar el 5y6

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) difundió este miércoles, a través de sus plataformas digitales, la hoja oficial de los ajustes correspondiente a las sesiones de entrenamiento de los días martes y miércoles.

El reporte técnico resalta la excelente labor de Spring Training, yegua bajo la tutela del entrenador Vincenzo Di Luca y defensora de las sedas del Stud MGM.

Spring Training: 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Spring Training asumirá el compromiso de la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, competencia de alta exigencia que marcará el cierre oficial de la programación en la reunión número 22 este domingo 24 de mayo.

Con una trayectoria campaña de cuatro victorias en 53 presentaciones, la pupila de Vincenzo Di Luca acudirá a la cita tras ocupar el sexto lugar en su última actuación pública, a 7 3/4 cuerpos de la ganadora La Súper Kat.

Para este nuevo desafío en la pista caraqueña, las conexiones de la yegua aseguraron los servicios del experimentado jinete profesional Francisco Quevedo.

Ajuste para ganar: La Rinconada

Precisamente, en la hoja de la División de Tomatiempos del INH se reflejó el mismo día miércoles 20 de mayo el ajuste de Spring Training de la siguiente manera: 40 segundos exactos para 600 metros, en pelo contenida, recta de enfrente con remate de 12.1.

El excelente nivel demostrado en su ejercicio de la mañana del miércoles la postula como una fuerte carta de sorpresa que prometerá un dividendo sumamente atractivo para los cuadros del 5y6.

Favoritas de la carrera: Yeguas