Vincenzo Di Luca: “Ninguno de mis presentados deben ser olvidados este domingo en La Rinconada”

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La mañana de este jueves 21 de mayo mostró un rostro gélido y gris sobre el óvalo de Coche. El equipo de Meridiano Web acudió a las instalaciones del principal recinto hípico del país para observar de cerca los ajustes finales de los purasangres inscritos en la próxima cartelera. Bajo un cielo encapotado, el ambiente en los establos reflejó la intensidad previa a la competición.

Entrevista: Carreras Hipismo La Rinconada

Varios profesionales del entrenamiento aspiran a un debut victorioso en este segundo meeting del año. Entre ellos destaca la figura de Vincenzo Di Luca, quien presentará un total de tres ejemplares para la reunión dominical. El preparador supervisó cada pormenor en la condición física de sus pupilos antes de encarar los compromisos de la venidera jornada de carreras.

Tras concluir la revisión de los detalles técnicos en su caballeriza, el entrenador atendió a la prensa. En un diálogo directo sobre las posibilidades de triunfo y el estado actual de sus presentados, Di Luca compartió sus impresiones:

El primer compromiso de la tarde se trata de Gran Azabache que regresa luego de 49 días y ahora recibe descargo de tres kilos.

-Este caballo anda en muy buenas condiciones, se ha venido trabajando con él con mucha conciencia y para este domingo luego de afinar ciertos detalles esperamos que realice una buena carrera.

Luego en la segunda válida, Maximus Fortune mostrará su velocidad ahora en recorrido de 1.200 metros.

-Este caballo todas sus carreras son muy buenas, anda en extraordinarias condiciones y les recomiendo que en esta carrera no lo dejen fuera de sus combinaciones.

5y6 nacional: Vincenzo Di Luca Presentados

Para la carrera de los acumulados, Spring Training ahora pasa a las manos de Francisco Quevedo.

- Esta yegua mantiene una línea de rendimiento óptima. A pesar de los contratiempos en su salida previa, posee condiciones para destacar. Considero que su presencia es obligatoria en todas las combinaciones de este domingo.