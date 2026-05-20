Modifica tu cuadro: Reportan un nuevo retiro en la tercera válida del 5y6 nacional en La Rinconada

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Este domingo 24 de mayo, a partir de la 1:00 de la tarde, continúa el desarrollo del segundo meeting de la temporada 2026 con la programación de 13 competencias de la reunión número 22 en el hipódromo La Rinconada.

Retirados: La Rinconada 5y6 nacional

En horas de la tarde de este miercoles 20 de mayo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de un nuevo ejemplar retirado que no se dará de la partida en una de las pruebas válidas para el 5y6 nacional.

Precisamente es en la novena del programa, tercera válida reservada para yeguas nacionales e importados de tres años debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros.

El primer ejemplar retirado en dicha carrera fue Zio Mo (Usa) por Disposición Reglamentaria del trainer Carlos Luis Uzcátegui y que sería montado por José Gilberto Hernández y le correspondía salir por el puesto de pista cinco.

Nuevo retiro: Carreras ejemplares 5y6 nacional

Ahora bien, hace poco minutos se pudo conocer que en dicha carrera se presenta un nuevo retirado y no es otra que el caballo Río Manso que iba a una nueva presentación y en esta ocasión seria montado por el jinete profesional Jervis Alvarado y el entrenamiento de Luis Peraza.

El castaño de cuatro años presentó Claudicación del Miembro Anterior Derecho y por ende no se dará de la partida, este hijo de Chenoma por Señora Pilar tiene campaña de seis actuaciones para cero triunfos.

Hasta el momento: Retiros La Rinconada reunión 22

Cabe destacar que hasta el momento dicha reunión ha celebrarse el domingo 24 de mayo cuenta con dos retiros en la misma decima carrera, tercera válida. A pesar de estas ausencias, todo está preparado para una emocionante jornada.

Faltan pocas horas para que dé inicio una nueva reunión de carreras que promete ser interesante de principio a fin. Los aficionados pueden esperar una competencia repleta de sorpresas y actuaciones destacadas, ya que los caballos que participarán han demostrado su calidad y potencial en entrenamientos previos.