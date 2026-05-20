Mucho ojo en la primera válida: Un gran "video" busca la victoria desde líneas internas en La Rinconada

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La emoción de las carreras de caballos regresará con fuerza este domingo 24 de mayo de 2026 al Hipódromo La Rinconada. Las autoridades hípicas estructuraron la reunión número 22 del año con una atractiva programación de 13 competencias, la cual incluye una prueba selectiva de Grado I. Los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar del espectáculo desde la 1:00 de la tarde, hora fijada para el toque del primer timbre.

Tras un exhaustivo análisis de las hojas de ruta y los videos de los compromisos previos, se identificó a un ejemplar con el potencial necesario para asegurar excelentes dividendos en las jugadas exóticas. Justo en la octava carrera del programa, evento que marcará la apertura del tradicional 5y6 Nacional, el nombre de El Abusador surge como el dato de mayor interés para los apostadores debido a los tropiezos que sufrió en su debut.

El Abusador: Origen y condiciones para el reto

Este potro castaño de tres años es un hijo de Identity Politics en Docoreña, por Hatch The Storm. El defensor de las sedas profesionales forma parte del lote de 10 competidores inscritos en una carrera reservada para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores. La prueba se disputará en el veloz trayecto de 1.200 metros, una distancia que pondrá a prueba la velocidad inicial de los participantes.

Para este compromiso, la conducción recaerá nuevamente sobre los hombros del jinete Arnaldo Chirinos, el mismo profesional que firmó su estreno hace quince días. El entrenamiento se encuentra bajo la estricta tutela del preparador Fernando Parilli Tota, quien enfocó el trabajo de las últimas semanas en corregir los detalles de la salida.

El "video" de la carrera: Una nueva oprtunidad con olor a victoria

La carrera de estreno de El Abusador data del pasado 3 de mayo del presente año. En esa oportunidad, el ejemplar nacido y criado en el Haras Oropal saltó a la pista con un hándicap físico de 479 kilos de peso vivo. Pese a la enorme expectativa que existía en su establo, el potro sufrió múltiples percances desde el momento mismo de la partida y a lo largo de gran parte del recorrido.

Estas incidencias alteraron de forma notable su rendimiento en la pista; sin embargo, el purasangre jamás deslució y completó el trayecto con fuerzas para ocupar el quinto lugar en el marcador. Ahora, con una salida favorable por la parte interna de la pista en la distancia de 1.200 metros, El Abusador cuenta con la oportunidad perfecta para dejar atrás los contratiempos del debut y transformarse en la base sólida de las combinaciones del 5y6 nacional.

Datos Hípicos: Carreras en Vivo La Rinconada Video

El ejercicio más reciente del pupilo del Stud “Z.M” fue le pasado 15 de mayo 17,2 30,4 43,2 55,3 67,1 (1000) 79 2P 91,3 4P 106,4/ cómodo sin hacerle nada en silla con remate de 11.3.