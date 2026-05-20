Nieto de Chayim y ganador clásico regresa a la pista de La Rinconada tras 161 días de ausencia

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La reunión número 22 de la temporada hípica nacional se va a celebrar este domingo en el hipódromo La Rinconada con una programación de 13 carreras donde la prueba principal será la sexta edición del Clásico Juan Arias GI a disputarse en la última carrera no válida del domingo para ejemplares nacionales o importados de cuatro y más años en la tradicional milla de distancia, previo al inicio del Juego de 5y6 Nacional.

La Rinconada: Nieto de Chayim y ganador clásico regresa a la pista de La Rinconada tras 161 días

Dentro de las pruebas que servirán para las válidas del 5y6 Nacional, debemos detenernos en la novena competencia y segunda válida, la cual se ha reservado para caballos nacionales o importados de siete y más años, ganadores de cinco y más carreras en distancia de 1.200 metros donde van a correr nueve ejemplares maduros ganadores por un premio adicional especial de $37.180 a repartir entre los cinco primeros ejemplares.

En dicha prueba, el entrenador Ademar Rodríguez hará correr por primera vez bajo su cuadra al macho castaño Stronger, con la monta del jockey profesional Jean Carlos Rodríguez para los colores del Stud La Roca con el número uno en el lomo.

El ahora ejemplar de nueve años de edad, con una campaña generar de nueve victorias en 44 presentaciones y dos de ellas en la distancia de los 1.200 metros que va a correr en su primera participación del 2026, servirá para regresar a las competencias oficiales, tras un largo parón de 161 días sin competir en alguna prueba.

Debemos recordar que el castaño de nueve años es un producto del semental Keep Thinking en la matrona Mayflower por Chayim, su abuelo materno sobresalió como semental, al dar al mejor purasangre venezolano que haya hecho campaña en Estados Unidos, como lo es el recordado Remarkable News.

El último trabajo de Stronger lo realizó el pasado sábado 16 de mayo, donde marcó parciales de 69.1 (1.000) / 83.3 / muy cómodo, en silla, informó la División de Tomatiempos del INH en su hoja de ajustes.