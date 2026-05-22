Amenaza para la línea del 5y6 ante el ajuste técnico de esta yegua en La Rinconada

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) tiene este domingo la reunión 22 de la temporada en el 2026, con una programación de trece carreras de caballos, que comenzarán a partir de la1:00 de la tarde en el óvalo de Coche como sede.

La duodécima carrera, quinta válida tuvo un llamado para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años ganadoras de dos y tres carreras. En ella se inscribieron un total de nueve participantes. Dicha carrera desde ya se manejan muchas informaciones, es por ellos que los aficionados a las carreras de caballos siempre están pendientes de la información con mira a la elaboración de su respectivo cuatro del 5y6 nacional que promete buenos dividendos para los que acierten los seis de la fama.

Ajuste de la castaña hija de Slew's Tizzy: Datos

Furia: La descendiente de Slew's Tizzy en Rosa Vermella regresa a la acción tras su contundente victoria el pasado 12 de abril. En aquella oportunidad, bajo la guía del aprendiz Oliver Medina, la castaña dominó la prueba de cierre con una holgada ventaja de tres cuerpos y tres cuartos. Pese al ascenso hacia la distancia de la milla y el salto de lote, sus ejercicios preparatorios confirman una condición física óptima. Medina repite en el sillín, esta vez con una asignación de 54 kilogramos en la balanza.

Según el reporte de ajustes publicado en todas las plataformas digitales del Instituto Nacional de Hipódromos el ejemplar ajustó el día de ayer jueves de la siguiente manera: 14 27,4 (400MTS) (EP) 43,3/ 60,4// cómoda con remate de 13,4 con traqueador Pedro Narea.

Enemigas de la carrera: Datos Hípicos Fijos Sorpresa