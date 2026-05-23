Dividendos oficiales del 5y6 de Valencia: Conoce cuánto pagaron los cuadros ganadores este sábado 23 de mayo

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Este sábado 23 de mayo de 2026, se realizó la décima tercera en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de ocho carreras, que incluyo el Clásico Jockey Club de Valencia.

Ganadores: Resultados de las Válidas Pagos

La reunión 13 de la presente temporada ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord ascendió a Bs. 100.176.540,00, de las cuales Bs. 14.024.715,60 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 54.095.331,60 a los que acierten los 6 de la fama.

En la primera válida, el ganador fue para Animal Jungle conducido por Francisco Quevedo y presentado por Henfrick Alayón, por lo que pagó un dividendo de Bs. 159,77 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para Aquaman, montado por el aprendiz Josmar Vásquez y preparado por German Rojas Jr., pues abonó un dividendo de Bs. 204,06 a ganador.

En la tercera competencia válida, la victoria se la llevó la yegua Corredora Ce, conducida por Samuel Yánez en yunta con Alejandro Ortiz. El dividendo en taquilla pagó Bs 115,22 el ganador.

El triunfo en la cuarta válida y primera de la Triple Apuesta fue para Gran Canelo, caballo entrenado por Henfrick Alayón, y con Oliver Medina en el sillín, por lo que generó un dividendo de Bs 302,63. Para la quinta válida el triunfo fue para Divergente que abonó un dividendo de Bs 123,32, con la monta de Fernando José García en yunta con Jesús Carfunjol Morillo.

Por último, en la carrera del cierre del 5y6 nacional en Valencia tuvo como protagonista a Candy Cummings. El ejemplar castaño se impuso en la "carrera de los acumulados" y aseguró la tercera victoria de la tarde para el preparador Henfrick Alayón. Tras cruzar la meta en ganancia, el purasangre devolvió un dividendo de Bs. 203,63 a ganador en las taquillas del óvalo del Cabriales.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (29475), los cuales ganaron Bs 471,06, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) ejemplares de la fama, fueron en total (18560) y cada uno se ganó Bs 2.888,21.