Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 23-5-2026

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La reunión número 13 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este sábado 23 de mayo del 2026, con una programación de ocho competencias, que incluyó el Clásico Jockey Club Valencia, ganado por Peterose (número 2), montado por el jinete Fernando José García y preparado por Jesús Carfunjol Arteaga.

El juego del 5y6, recolectó Bs. 100.176.540,00 para convertirse en el cuarto monto récord en recaudación de la presente temporada.

Ganadores: Carreras Destacados Reunión 13

El experimentado látigo Fernando José García se erigió como la figura más destacada entre los jinetes tras concretar un valioso doblete. Su primera victoria de la tarde tuvo lugar en la prueba de mayor jerarquía, el Clásico “Jockey Club de Valencia”, donde guio con maestría a Peterose en una demostración de superioridad desde la partida.

La racha del fusta continuó en la quinta válida del 5y6 nacional con el ejemplar Divergente. Este triunfo tuvo un matiz especial, pues ambos ganadores defienden las sedas del Stud “Excelso”, divisa que consolidó su hegemonía en la programación con dos visitas al recinto de ganadores.

Henfrick Alayón dictó cátedra en el 5y6

En el apartado de los entrenadores, el protagonismo recayó de forma absoluta sobre Henfrick Alayón. El preparador alcanzó una cifra envidiable de tres triunfos, todos ellos dentro del marco del juego de las mayorías, el 5y6 nacional.

La cosecha de Alayón inició con Animal Jungle en la apertura del pool. Posteriormente, el profesional mantuvo la efectividad con Gran Canelo, para finalmente cerrar con broche de oro en la sexta válida. En la carrera de los “acumulados”, su presentado Candy Cummings aseguró el éxito y completó la jornada de ensueño para su establo.

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sra. Florencia (4) 55 Hemirxon Medina 446,09 2 La Batalladora (5) 55 W. Véliz - 3 Chipis Time (7) 55 F. J. García - 4 Deep Love (6) 54 O. Medina - 5 Enchanted Moon (6) 54 J. G. Hernández -

Entrenador: Carlos Escobar Jr. Ganador: 446,09. Place: 230,43 y 171,63. Exacta: 2.573,23. Trifecta: 5.951,82. Superfecta: 8.896,11.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 114.4

Clásico "Jockey Club de Valencia"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Peterose (2) 55 Fernando José García 270,97 2 El Gran Luis (1) 53 W. Véliz - 3 El De Valle (6) 54 O. Medina - 4 Patriley (3) 54 Ale. Briceño - 5 Templario (5) 56 H.Medina -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 270,97. Exacta: 2.382,83. Trifecta: 1.212,32. Ret: 5.

PRIMERA VALIDA - DISTANCIA 1.700 MTS - TPO: 108.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Animal Jungle (3) 53 Francisco Quevedo 159,77 2 El De Will (1) 55 Ale. Briceño - 3 Compadre Toby (6) 55 W. Véliz - 4 Indian Wells (8) 52 Y. Caguado - 5 Chely Flow (7) 52 J. Rijo -

Entrenador: Henfrick Alayón. Ganador: 159,77. Place: 130,23 y 252,79. Exacta: 499,95. Trifecta: 456,25. Superfecta: 2.315,95.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Aquaman (6) 50 Josmar Vásquez 204,06 2 Conversión (3) 53 Os. Martínez - 3 El Hacha (7) 53.5 J. Tuarez - 4 The Orphan (2) 51 Jos. García - 5 Tapital (1) 52 J. Perozo -

Entrenador: German Rojas Jr. Ganador: 204,06. Place: 236,83 y 110,00. Exacta: 1.253,97. Trifecta: 2.161,06. Superfecta: 13.208,30. Triple Apuesta: 1.810,68. Pool de 4: 7.762,97. Doble Perfecta: No Hubo.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Corredora Ce (7) 51 Samuel Yánez 115,22 2 Bella Antonella (5) 52 F. Márquez - 3 Frida (4) 55 F. Quevedo - 4 Luz Del Valle (6) 50 J. Rijo - 5 Nice Time (3) 53.5 Y. León -

Entrenador: José Alejandro Ortiz. Ganador: 115,22. Place: 110,00 y 199,88. Exacta: 438,67. Trifecta: 344,28. Superfecta: 4.217,06.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Canelo (2) 53 Oliver Medina 302,63 2 Clover Time (5) 53 Y. León - 3 Home Real (4) 53.5 H. Medina - 4 Rebelde del Valle (3) 53 Ale. Briceño - 5 Alter Ego (1) 53 J. Moreno -

Entrenador: Henfrick Alayón. Ganador: 302,63. Place: 134,76 y 642,99. Exacta: 2.883,71. Trifecta: 19.242,48. Superfecta: 12.575,90.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Divergente (5) 53 Fernando José García 123,32 2 Ralfcristopher (7) 54 Ale. Briceño - 3 Stockton (6) 53 W. Véliz - 4 Skydive (8) 53 Os. Martínez - 5 Jolgorio (2) 50 J. Vásquez -

Entrenador: Jesús Carfunjol Morillo. Ganador: 123,32. Place: 168,13 y 227,70. Exacta: 487,32. Trifecta: 1.254,10. Superfecta: 1.853,73.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Candy Cummings (7) 55 José Gilberto Hernández 203,63 2 Skull Trooper (6) 55 F. Quevedo - 3 Combination (9) 55 J. Vásquez - 4 American White (2) 55 O. Medina - 5 Pompeyo (3) 55 G. González -

Entrenador: Henfrick Alayón. Ganador: 203,63. Place: 162,76 y 219,33. Exacta: 847,56. Trifecta: 6.469,56. Superfecta: 6.493,72. Triple Apuesta: 617,51. Súper Pool de 4: 1.076,96. Doble Perfecta: 882,92 5y6 (29475) boletos con 5 que cobran cada uno Bs. 471,06. (18560) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 2.888,21. Loto Hípico: 8.134,31.